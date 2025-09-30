logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slovačka usvojila zakon: Priznaju se samo muški i ženski pol

Slovačka usvojila zakon: Priznaju se samo muški i ženski pol

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Slovački predsjednik Peter Pelegrini izjavio je da je potpisao zakon o izmjenama Ustava zemlje kojima se priznaju samo muški i ženski pol.

Slovačka priznaje samo muški i ženski pol Izvor: Shutterstock

"Potpisao sam danas amandmane na Ustav koje je odobrilo 90 poslanika", napisao je Pelegrini na društvenim mrežama.

Slovački parlament je u petak 26. septembra odobrio zakon o ovim amandmanima. Zakon je podržalo 90 od 150 slovačkih poslanika. Slovački premijer Robert Fico opisao je usvajanje zakona kao istorijsko.

U januaru je Fico rekao da planira da u Ustav zemlje uvrsti stav o priznavanju samo dva pola, tako da se niko ne može proglasiti ili se deklarisati kao "helikopter, mačka ili pas".

Početkom aprila, slovački poslanici su odobrili ove amandmane u prvom čitanju.

Od 2014. godine, slovački Ustav navodi da se samo zajednica između muškarca i žene priznaje kao brak. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovačka pol zakon

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ