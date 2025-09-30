Slovačka usvojila zakon: Priznaju se samo muški i ženski pol

Slovački predsjednik Peter Pelegrini izjavio je da je potpisao zakon o izmjenama Ustava zemlje kojima se priznaju samo muški i ženski pol.

Izvor: Shutterstock

"Potpisao sam danas amandmane na Ustav koje je odobrilo 90 poslanika", napisao je Pelegrini na društvenim mrežama.

Slovački parlament je u petak 26. septembra odobrio zakon o ovim amandmanima. Zakon je podržalo 90 od 150 slovačkih poslanika. Slovački premijer Robert Fico opisao je usvajanje zakona kao istorijsko.

U januaru je Fico rekao da planira da u Ustav zemlje uvrsti stav o priznavanju samo dva pola, tako da se niko ne može proglasiti ili se deklarisati kao "helikopter, mačka ili pas".

Početkom aprila, slovački poslanici su odobrili ove amandmane u prvom čitanju.

Od 2014. godine, slovački Ustav navodi da se samo zajednica između muškarca i žene priznaje kao brak.

(Srna)