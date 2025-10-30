Možda biste mogli da budete kažnjeni ako potrčite za busom: Zemlja gde se pješacima ograničava brzina hodanja

Ako želiš da poštuješ zakon u Slovačkoj, moraćeš da hodaš šest kilometara na sat.

Izvor: Serge wild plants/Shutterstock

Slovački parlament je usvojio izmjene Zakona o saobraćaju koje uvode ograničenje brzine na trotoarima u gradskim područjima na najviše šest kilometara na sat.

Ova granica važi za pješake, bicikliste, roleraše, kao i za vozače skutera i električnih trotinetа, koji su svi dozvoljeni na trotoarima, a cilj joj je da se spreče sve češći sudari.

"Glavni cilj je povećanje bezbjednosti na trotoarima, imajući u vidu sve veći broj sudara sa vozačima trotineta", rekao je autor amandmana ubomír Važni, poslanik ljevičarsko-populističke stranke Smer premijera Roberta Fica, koja je deo vladajuće koalicije.

Važni je navio da će izmena zakona biti korisna i za dokazivanje prekršaja, "posebno u slučajevima kada je potrebno objektivno utvrditi da li se neko kretao brže od brzine koja se smatra primjerenom u prostoru namijenjenom prvenstveno pješacima".

Zakon stupa na snagu 1. januara 2026. godine, ali njegovi zagovornici još nisu objasnili kako planiraju da ga sprovode u praksi.

Prosječna osoba hoda do 5 km/h

Prosječna brzina hoda iznosi između četiri i pet kilometara na sat, dok prema podacima Britanske fondacije za srce, brzina od 6,4 kilometra na sat predstavlja umjereni tempo za osobu u izuzetno dobroj fizičkoj formi.

Opozicija je kritikovala ovu izmjenu, a čak je i Ministarstvo unutrašnjih poslova ocijenilo da bi bilo prikladnije zabraniti električne trotinete na trotoarima, nego uvoditi opšte ograničenje brzine.

Poslanik opozicione liberalne stranke Progresivna Slovačka, Martin Pekar, izjavio je da pješacima preti opasnost od automobila, a ne od biciklista ili vozača trotineta, te da amandman zapravo kažnjava održive vidove prevoza.

"Ako želimo manje sudara, potrebne su nam bezbjedne biciklističke staze, a ne apsurdna ograničenja koja je fizički nemoguće poštovati", rekao je Pekar. "Pri navedenoj brzini biciklista jedva može da održi ravnotežu".

Izmjena zakona izazvala je talas podsmijeha na društvenim mrežama, gde se mnogi pitaju da li bi mogli biti kažnjeni ako potrče da stignu autobus.

(EUpravo zato)