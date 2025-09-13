Srušio se manji avion u Slovačkoj: Ima mrtvih

Dve osobe poginule su u padu malog aviona u okrugu Nove Zamki u Slovačkoj, saopštile su lokalne vlasti.
Dvije osobe su poginule u padu malog aviona u okrugu Nove Zamki, u slovačkom regionu Nitra, saopštio je lokalni Operativni centar hitne medicinske pomoći.
Nakon prijave nesreće, na lice mjesta odmah su upućena vozila hitne pomoći i spasilački helikopter, prenosi agencija TASR. "Nažalost, lekar je mogao samo da konstatuje smrt dvije odrasle osobe", navodi se u saopštenju centra.
Regionalna policija u Nitri saopštila je da su inspektori Uprave za vazduhoplovne i pomorske istrage krenuli ka mjestu nesreće kako bi utvrdili tačne okolnosti i uzrok pada.
Više detalja za sada nije poznato.
(MONDO/Index)