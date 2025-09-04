logo
Veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Mundijal 2026: Slovačka očitala lekciju Njemačkoj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Slovaci pred domaćom publikom u Bratislavi odigrali odličan meč i porazili favorizovane Nijemce.

Slovačka Izvor: Sebastian Bach / imago sportfotodienst / Profimedia

Golovima imenjaka Davida Hancka i Davida Streleca Slovačka je na startu kvalifikacija za Mundijal 2026 napravila veliko iznenađenje i savladala Njemačku 2:0 (1:0).

Tim Julijana Nagelsmana izuzetno loše počeo je kvalifikacije grupi A za Svjetsko prvenstvo, koje će naredne godine biti odigrano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Iako je statistika očekivano bila na strani Nijemaca, koji su imali čak 70 odsto loptu u svom posjedu, šutirali mnogo više, nisu uspjeli da ugroze gol rivala. Slovaci su čekali svoje prilike i dvije pretvorili u pogodak.

U prvom poluvremenu Hancko je bio strijelac u finišu, u 42. minutu iskoristio je asistenciju Streleca, koji se u 55. minutu i sam upisao u strijelce i tako zapečatio sudbinu gostiju.

Belgija je očekivano bila ubjedljiva u gostima protiv Lihtenštajna. Slavila je čak 6:0, uz dva gola Jurija Tilemansa. Ulogu favorita opravdala je i Španija, koja je takođe kao gost bila sigurna i došla do pobjede 3:0 protiv Bugarske.

Iznenađenje je napravila Malta, koja je neporažena napustila Litvaniju (1:1), dok je istim rezultatom završen jedan od najzanimljivijih duela večeras između Holandije i Poljske. 

REZULTATI:

  • Kazahstan - Vels 0:1
  • Gruzija - Turska 2:3
  • Litvanija - Malta 1:1
  • Bugarska - Španija 0:3
  • Lihtenštajn - Belgija 0:6
  • Luksemburg - Sjeverna Irska 1:3
  • Holandija - Poljska 1:1
  • Slovačka - Njemačka 2:0

Tagovi

Mundijal 2026 Slovačka Njemačka kvalifikacije

