logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ima mnogo povrijeđenih građana, 6 povrijeđenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima u Novom Sadu

"Ima mnogo povrijeđenih građana, 6 povrijeđenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima u Novom Sadu

Autor Ivana Lazić
0

"Policija će sankcionisati i uhapsiti i privesti sve one koji su napadali policiju u narednih 48 sati", poručio je Dačić.

Dačić o neredima u Novom Sadu Izvor: RTS / Printscreen

Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se ponovo građanima, nakon što je najoštrije osudio nasilje blokadera u Novom Sadu i širom Srbije.

"I večeras smo prisustvovali scenama nasilja. Dogodio se jezivi napad na državu, policiju, ima mnogo povređenih građana, 6 povrijeđenih policajaca, blokaderi su napadali sve bez ikakvog razloga. Kao što znate, policija je tu da zaštiti javni red i mir i mi smo protiv toga da se na ovakav način krše zakoni koji ugrožavaju i imovinu drugih političkih stranaka, ali i živote građana koji drugačije misle i samih policajaca. Mi smo ovdje u komandnom centru policije, stigao je ovde i predsjednik Vučić, pozivamo sve da se povuku sa ulica, da sačuvamo mir, a svi koji su napadali policiju biće privedeni i sankcionisani. Najviše je bilo nasilja u Novom Sadu", rekao je Dačić i dodao:

"Policija će sankcionisati i uhapsiti i privesti sve one koji su napadali policiju u narednih 48 sati. Velika je odgovornost na političarima koji su pozivali na krvoproliće. Najvažnije je da spriječimo napade na građane i policiju: Želimo da sačuvamo živote svih, policija je branila živote građana i svoje živote",  rekao je Dačić.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

ivica dačić Novi Sad protesti Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ