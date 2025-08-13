"Ima mnogo povrijeđenih građana, 6 povrijeđenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima u Novom Sadu

"Policija će sankcionisati i uhapsiti i privesti sve one koji su napadali policiju u narednih 48 sati", poručio je Dačić.

Izvor: RTS / Printscreen

Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se ponovo građanima, nakon što je najoštrije osudio nasilje blokadera u Novom Sadu i širom Srbije.

"I večeras smo prisustvovali scenama nasilja. Dogodio se jezivi napad na državu, policiju, ima mnogo povređenih građana, 6 povrijeđenih policajaca, blokaderi su napadali sve bez ikakvog razloga. Kao što znate, policija je tu da zaštiti javni red i mir i mi smo protiv toga da se na ovakav način krše zakoni koji ugrožavaju i imovinu drugih političkih stranaka, ali i živote građana koji drugačije misle i samih policajaca. Mi smo ovdje u komandnom centru policije, stigao je ovde i predsjednik Vučić, pozivamo sve da se povuku sa ulica, da sačuvamo mir, a svi koji su napadali policiju biće privedeni i sankcionisani. Najviše je bilo nasilja u Novom Sadu", rekao je Dačić i dodao:

"Policija će sankcionisati i uhapsiti i privesti sve one koji su napadali policiju u narednih 48 sati. Velika je odgovornost na političarima koji su pozivali na krvoproliće. Najvažnije je da spriječimo napade na građane i policiju: Želimo da sačuvamo živote svih, policija je branila živote građana i svoje živote", rekao je Dačić.