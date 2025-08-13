Tenzije širom Srbije: Eskalacija protesta u Novom Sadu, kolona građana blokirala Slaviju u Beogradu

Protesti u Novom Sadu eskalirali su u ozbiljne sukobe nakon što su građani probili policijski kordon i stigli do prostorija Srpske napredne stranke u Stražilovskoj ulici.

U neredima je povrijeđen policajac, a policija je upotrebila suzavac kako bi razdvojila sukobljene strane.

Prema izvještaju portala 021.rs, događaji su se odvijali brzo. Nakon što su građani krenuli prema Bulevaru oslobođenja, Žandarmerija je postavila kordon. Ipak, dio okupljenih uspio je da zaobiđe kordon, a potom su ga i probili, uputivši se ka prostorijama SNS-a.

Probijen je kordon na Bulevaru oslobođenja, građani se kreću ka prostorijama SNS.#NoviSadpic.twitter.com/ZF4NoAVOrP — Radio 021 (@Radio021)August 13, 2025

Na lokaciji je došlo do direktnog sukoba. Članovi SNS-a su na građane bacali topovske udare i vatromete, dok su demonstranti uzvratili bacanjem kamenica. U tom momentu policija je intervenisala i upotrebila suzavac.

Novi izvještaji donose i informacije o napadima na novinare i građane. Prema N1, reporteri Žarko Bogosavljević i Nikola Bilić su napadnuti. Takođe, zabilježen je i uznemirujući incident u kojem je grupa muškaraca sa štanglama i palicama snimljena kako bježi automobilima, nakon što su prethodno napali građane u Stražilovskoj ulici.

Policija je potvrdila da je u sukobu povrijeđen jedan policijski službenik. MUP je saopštio da su učesnici neprijavljenog javnog okupljanja gađali prostorije SNS-a topovskim udarima i bakljama.

Situacija se nastavila tenzijama i nakon sukoba, kada je neko iz zgrade polio vodom aktiviste SNS-a, koji su uzvratili ispaljivanjem vatrometa u zgradu.

Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su se pristalice SNS-a okupile "ispred svoje kuće da bi pokazali svim ljudima da čuvaju i zaštite svoje i ne diraju ničiju djecu, zgrade i domove".

"Loše vijesti dolaze iz Novog Sada, brutalno su napali sporedne prostorije SNS, ima mnogo povrijeđenih građana, to su ljudi koji su čuvali svoju kuću, policije nema nigdje, neki su uzeli bolovanje, znali su šta se sprema, ali tamo su hrabri momci i siguran sam da će sačuvati svoju kuću. Neću da vas pozivam u obračune i sukobe", rekao je Vučić.

Prema izvještaju RTS-a, grupe građana protestuju i u Beogradu na nekoliko lokacija Nišu, Pančevu, Kruševcu, Čačku, Smederevu, Gornjem Milanovcu...

Fonet javlja da je veća grupa građana i studenata koja je večeras protestovala ispred Ustavnog suda krenula ka Slaviji, potvrdili su studenti Pravnog fakulteta.

Kolona građana se spušta ka Slaviji, niz Beogradsku ulicu.

Nekoliko stotina građana je već blokiralo saobraćaj na Slaviji. Kako se vidi na Naksi kamerama, građani se spuštaju ka Slaviji iz nekoliko pravaca.

