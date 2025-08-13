logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić: Izbori će biti prije roka, neću mijenjati Ustav da bih se ponovo kandidovao

Vučić: Izbori će biti prije roka, neću mijenjati Ustav da bih se ponovo kandidovao

Autor Dušan Volaš
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori biti raspisani prije zakonskog roka, te da on ne može ponovo da se kandiduje za predjsednika i da mu na "pamet ne pada" da mijenja Ustav Srbije da bi to mogao.

Srn2024-8-3_1920825_0.jpg Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Da li ću da pomognem nekome i borim za to da oni za koje mislim da mogu da vode Srbiju u budućnost ostvare uspjeh na izborima to ću svakako da učinim, a sa koje pozicije u ovom trenutku niti je tema, niti bih mogao to i sam da izgovorim", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da, "na sreću", za raspisivanje izbora nisu nadležni "ni austrijski novinari, ni blokaderi", već institucije Srbije i one će u skladu sa Ustavom i zakonima raspisati izbore, vjerovatno prije zakonskog roka. Na izborima će se vidjeti "šta će narod da kaže i ko će da pobijedi".

Kaže da se Srbija susreće sa veoma nasilnim protestima, kakvi su bili i u utorak uveče. Navodeći da demonstranti idu do kuća političkih protivnika kao u Austriji i Njemačkoj nekada, Vučić je dodao da je Srbija sve to "na veoma demokratski način izdržala, bez ozbiljne primjene sile".

(RTS)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić Srbija izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ