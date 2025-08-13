Vučić: Izbori će biti prije roka, neću mijenjati Ustav da bih se ponovo kandidovao

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori biti raspisani prije zakonskog roka, te da on ne može ponovo da se kandiduje za predjsednika i da mu na "pamet ne pada" da mijenja Ustav Srbije da bi to mogao.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Da li ću da pomognem nekome i borim za to da oni za koje mislim da mogu da vode Srbiju u budućnost ostvare uspjeh na izborima to ću svakako da učinim, a sa koje pozicije u ovom trenutku niti je tema, niti bih mogao to i sam da izgovorim", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da, "na sreću", za raspisivanje izbora nisu nadležni "ni austrijski novinari, ni blokaderi", već institucije Srbije i one će u skladu sa Ustavom i zakonima raspisati izbore, vjerovatno prije zakonskog roka. Na izborima će se vidjeti "šta će narod da kaže i ko će da pobijedi".

Kaže da se Srbija susreće sa veoma nasilnim protestima, kakvi su bili i u utorak uveče. Navodeći da demonstranti idu do kuća političkih protivnika kao u Austriji i Njemačkoj nekada, Vučić je dodao da je Srbija sve to "na veoma demokratski način izdržala, bez ozbiljne primjene sile".

(RTS)