Vučić najavio sastanak sa Dodikom: "Teška je situacija"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je situacija u Republici Srpskoj i BiH teška i najavio da će se narednih dana sastati sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom.
"Teška je situacija. Danas sam razgovarao sa Dodikom. Narednih dana ćemo se videti", rekao je Vučić.
On je naveo da ne može da donosi planove u ime Republike Srpske.
"Mogu da kažem da ćemo uvijek biti uz naš narod i uz Republiku Srpsku. Nisam saglasan sa stranim faktorom koji misli da je Dodik krivac ili jedini krivac", rekao je Vučić za TV "Pink".
On je naglasio da je Dodik bio u pravu po pitanju imovine.
"A oni su to namjerno tjerali i gurali do kraja i dovodili ga u ćošak ili ugao iz kojeg nije mogao da izađe", rekao je Vučić.
(MONDO/Srna)