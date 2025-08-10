Vučić najavio sastanak sa Dodikom: "Teška je situacija"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je situacija u Republici Srpskoj i BiH teška i najavio da će se narednih dana sastati sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom.

Izvor: TV Prva/Screenshot/Antonio Ahel/ATA images

"Teška je situacija. Danas sam razgovarao sa Dodikom. Narednih dana ćemo se videti", rekao je Vučić.

On je naveo da ne može da donosi planove u ime Republike Srpske.

"Mogu da kažem da ćemo uvijek biti uz naš narod i uz Republiku Srpsku. Nisam saglasan sa stranim faktorom koji misli da je Dodik krivac ili jedini krivac", rekao je Vučić za TV "Pink".

On je naglasio da je Dodik bio u pravu po pitanju imovine.

"A oni su to namjerno tjerali i gurali do kraja i dovodili ga u ćošak ili ugao iz kojeg nije mogao da izađe", rekao je Vučić.

(MONDO/Srna)