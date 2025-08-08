Vučić o Dodiku i referendumu: Ne miješamo se, ali podržavamo RS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Republika Srpska uvijek može da računa na podršku Srbije koja će i dalje ukazivati na svako nepoštovanje prava ili Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Izvor: Fonet

"Naše je da ukazujemo na pravo, na nepoštovanje prava, na poštovanje i nepoštovanje Dejtonskog sporazuma. Na taj način i po tom pitanju Republika Srpska uvek može da računa na podršku Srbije. Ta pozicija Srbije se neće menjati", rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.

On je, povodom najava iz Republike Srpske o održavanju referenduma nakon što je predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku oduzet mandat, da se Srbija ne miješa u konkretne taktičke ili bilo kakve akcije rukovodstva Republike Srpske ili političkih snaga u Srpskoj.

Vučić je istakao da Srbija razumije kompleksnost složenost situacije, da postoji bezbroj problema, ali da se nada da će stvari biti rješavane mirnim putem i da će regionalna stabilnost biti očuvana u potpunosti.

"Voleo bih da su neki u međunarodnoj zajednici bolje razumeli potrebu razgovora i dijaloga, a ne donošenje prekih odluka, a od onih u Sarajevu nisam ništa bolje ni očekivao. To će biti cilj Srbije u narednom periodu", naveo je Vučić.

Povodom odnosa Srbije sa SAD i sastanaka zvaničnika dvije države, Vučić je istakao da je za Beograd važno da ima vrlo dobre odnose sa Vašingtonom, te da će se truditi da ih razvije i unapređuje, iako to nije uvijek jednostavno.

"Srbija je mala zemlja, a Amerika ima svoje interese koji nisu usklađeni barem po jednom pitanju. Razgovaramo i oko tarifa i carina i verujem da ćemo u narednom periodu doći na dnevni red u Vašintonu i da ćemo i taj mali problem sa carinama uspeti da rešimo", izjavio je Vučić.

On je dodao da će izbori u Srbiji biti prije ustavnog i zakonskog roka i da će odluku o tome donijeti nadležna institucija.

Vučić je u Palati Srbija primio srpsku djecu iz dijaspore i regiona, učesnike kampa "Srbija te zove 2025".

SRNA