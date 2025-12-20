Prevencija vršnjačkog nasilja: Radionica "Mi biramo mir" u banjalučkoj školi Sveti Sava

U Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Banjaluci 19. decembra održana je edukativna radionica "Mi biramo mir", usmjerena na prevenciju vršnjačkog nasilja među djecom.

Izvor: UG Mio Mondo

Radionicu je vodio Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece "MIO MONDO" iz Banjaluke.

Kroz razgovor prilagođen uzrastu učenika, djeca su imala priliku da se upoznaju sa značajem komunikacije kao jednog od ključnih alata u sprečavanju nasilja, ali i sa razlozima zbog kojih je važno birati mir umjesto sukoba. Poseban fokus stavljen je na snagu riječi, odgovornu komunikaciju i nenasilno rješavanje problema.

Tokom radionice govorilo se o važnosti mira za zdrave međuljudske odnose, njegovom uticaju na razvoj ličnosti, kao i o benefitima koje donose dobrota, razumijevanje i međusobno poštovanje. Djeca su kroz konkretne primjere učila kako svakodnevnim ponašanjem mogu doprinositi sigurnijem i prijatnijem okruženju u školi i zajednici.

U praktičnom dijelu radionice organizovan je tematski poligon, realizovan kroz više cjelina. Učesnici su birali nenasilne poruke poput pomoći, ljubavi i mira, dok su istovremeno odbacivali negativne oblike ponašanja, kao što su psovanje, udaranje i prijetnje. Odabrane pozitivne poruke prenosili su na stolove sa slagalicama, gdje su zajednički gradili završnu poruku radionice.

Na samom kraju, svako dijete uzelo je po jedno slovo "M", čime je simbolično zaokružena zajednička poruka radionice – "Mi biramo mir". Time je poslata jasna poruka da djeca znaju prepoznati, izabrati i živjeti vrijednosti nenasilja, poštovanja i zajedništva.

Radionica je realizovana uz podršku brojnih sponzora, a za sve učesnike obezbijeđeni su i prigodni pokloni.

"Naša misija je da djeca od malih nogu nauče da riječi i djela imaju moć. Kroz radionice poput ‘Mi biramo mir’ želimo im pokazati da je moguće rješavati sukobe i graditi odnose bez nasilja, birajući ljubav, pomoć i međusobno poštovanje", poručio je Sladojević.