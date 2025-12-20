logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prevencija vršnjačkog nasilja: Radionica "Mi biramo mir" u banjalučkoj školi Sveti Sava 1

Prevencija vršnjačkog nasilja: Radionica "Mi biramo mir" u banjalučkoj školi Sveti Sava

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

U Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Banjaluci 19. decembra održana je edukativna radionica "Mi biramo mir", usmjerena na prevenciju vršnjačkog nasilja među djecom.

Radionica „Mi biramo mir“ održana u OŠ „Sveti Sava“ u Banjaluci Izvor: UG Mio Mondo

Radionicu je vodio Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece "MIO MONDO" iz Banjaluke.

Kroz razgovor prilagođen uzrastu učenika, djeca su imala priliku da se upoznaju sa značajem komunikacije kao jednog od ključnih alata u sprečavanju nasilja, ali i sa razlozima zbog kojih je važno birati mir umjesto sukoba. Poseban fokus stavljen je na snagu riječi, odgovornu komunikaciju i nenasilno rješavanje problema.

Tokom radionice govorilo se o važnosti mira za zdrave međuljudske odnose, njegovom uticaju na razvoj ličnosti, kao i o benefitima koje donose dobrota, razumijevanje i međusobno poštovanje. Djeca su kroz konkretne primjere učila kako svakodnevnim ponašanjem mogu doprinositi sigurnijem i prijatnijem okruženju u školi i zajednici.

U praktičnom dijelu radionice organizovan je tematski poligon, realizovan kroz više cjelina. Učesnici su birali nenasilne poruke poput pomoći, ljubavi i mira, dok su istovremeno odbacivali negativne oblike ponašanja, kao što su psovanje, udaranje i prijetnje. Odabrane pozitivne poruke prenosili su na stolove sa slagalicama, gdje su zajednički gradili završnu poruku radionice.

Na samom kraju, svako dijete uzelo je po jedno slovo "M", čime je simbolično zaokružena zajednička poruka radionice – "Mi biramo mir". Time je poslata jasna poruka da djeca znaju prepoznati, izabrati i živjeti vrijednosti nenasilja, poštovanja i zajedništva.

Radionica je realizovana uz podršku brojnih sponzora, a za sve učesnike obezbijeđeni su i prigodni pokloni.

"Naša misija je da djeca od malih nogu nauče da riječi i djela imaju moć. Kroz radionice poput ‘Mi biramo mir’ želimo im pokazati da je moguće rješavati sukobe i graditi odnose bez nasilja, birajući ljubav, pomoć i međusobno poštovanje", poručio je Sladojević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mio mondo prevencija vršnjačko nasilje Banjaluka radionica

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nije Ruža

Nažalost, neka banjalučka djeca su zbog prokletosti svojih roditelja prokleta do Sudnjeg Dana, kao i svi njihovi potomci!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ