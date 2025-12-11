Slučaj vršnjačkog nasilja u Mrkonjić Gradu: Evo šta je utvrdila inspekcija

Republička prosvjetna inspekcija izvršila je juče vanrednu kontrolu u OŠ „Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu zbog sumnje na prisustvo vršnjačkog nasilja među učenicima.

Republička prosvjetna inspekcija preduzeće mjere i zatražiti od organa Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu pokretanje postupka na utvrđivanju odgovornosti direktora i stručnih saradnika u vezi sa neblagovremenim postupanjem pri utvrđivanju činjenica po saznanju o vršnjačkom nasilju.

"Biće zatraženo i pokretanje postupka utvrđivanja vaspitno-disciplinske odgovornosti učenika devetog tri odjeljenja", saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Stav ovog organa je da mjere bezbjednosti nisu preduzete blagovremeno.

"Prema predočenoj dokumentaciji, direktor škole, odjeljenjske starješine i stručna služba nisu blagovremeno pokrenuli postupak utvrđivanja odgovornosti učenika, kao ni zaštitu učenika od nasilja", istaknuto je u saopštenju.

Republička prosvjetna inspekcija juče je obavila vanrednu kontrolu u ovoj školi zbog sumnje na prisustvo vršnjačkog nasilja među učenicima, koje su činili učenici devetog tri nad učenicima osmog dva odjeljenja, a uvidom u predočene evidencije - utvrđeno je da je obrazovna ustanova sprovodila određene mjere na suzbijanju vršnjačkog nasilja, i to u vidu održavanja radionica o toj temi.

"Savjet učenika je razmatrao kampanju nadležnog ministarstva o sprečavanju nasilja u školama, koja će se realizovati na časovima odjeljenjske zajednice. Savjet roditelja je upoznat i o Protokolu o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja, vršeno je i anketiranje učenika u određenim odjeljenjima, međutim, na neka od pitanja nisu dati adekvatni odgovori", naveli su u Inspektoratu.

Član Savjeta roditelja je na sjednici uputio pitanje kome se obratiti u slučaju saznanja o nasilju, ali nije evidentirano da je dobio adekvatan odgovor.

"Uvidom u anketne listiće utvrđeno je i da su učenici upućivali da se nad njihovim kolegama vrši nasilje, međutim, nema zabilježenih razgovora sa učenicima povodom tih navoda. Za odjeljenja čiji učenici su u konkretnom slučaju uključeni u aktuelne događaje nisu predočeni anketni listići", navedeno je u saopštenju.

Iz Inspektorata su naveli i da u Knjizi dežurstva za školsku 2025/26. godinu dežurnih nastavnika nije bilo evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja, a prema izjavama razrednika pomenutih odjeljenja - nisu ranije bili upoznati o navodima o nasilju među njihovim učenicima.

"Uvidom u predočene evidencije utvrđeno je da su nekima od učenika, koji su prema navodima vršili nasilje, i u prethodnom periodu izricane vaspitno-disciplinska mjere, a da je za neke od njih u odjeljenskoj knjizi evidentirano nedolično ponašanje. U dnevniku rada pedagoga nema evidencije da je obavljan razgovor sa svim učenicima koji su evidentirani zbog nedoličnog ponašanja", pojasnili su u Inspektoratu.

U saopštenju je navedeno da su se početkom decembra pojavila saznanja o slučajevima vršnjačkog nasilja, te da je u proteklih nekoliko dana u školi obavljen razgovor sa nastavnicima, direktorom, učenicima učesnicima u vršnjačkom nasilju, a održan je i sastanak multisektorskog tima.

U toku ove sedmice održani su roditeljski sastanci za deveti dva i tri, te osmi jedan i dva razrede, na kojima je razgovarano sa roditeljima učenika koji su učestvovali u vršnjačkom nasilju.

U Inspektoratu Srpske navode i da je Nastavničko vijeće škole na sjednici u utorak, 9. decembra, razmatralo vaspitno-disciplinske mjere prema učenicima koji su vršili nasilje, ali nije postignut usaglašen stav, te je sjednica bila zakazana za juče, ali je zbog novonastale situacije u toku jučerašnjeg dana otkazana.

Banjalučko Okružno javno tužilaštvo formiralo je predmet u vezi sa navodima roditelja učenika o vršnjačkom nasilju u ovoj školi i preduzeće mjere radi utvrđivanja osnovanosti podnesene krivične prijave.

(Srna)