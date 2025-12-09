logo
Policija saznala za nasilje u školi tokom obrade prijave o fizičkom napadu, o svemu obaviješteno tužilaštvo

Autor Dušan Volaš
Policijskoj upravi Mrkonjić Grad, kao ni školskom policajcu, do 3. decembra, ni od strane roditelja, ni od strane škole, nije prijavljeno vršnjačko nasilje koje se eventualno dogodilo u jednoj od škola na području opštine Mrkonjić Grad, naveli su iz ove policijske uprave

Policija u Mrkonjić Gradu saznala za nasilje u školi tokom obrade prijave o fizičkom napadu Izvor: Printscreen/Mrkonjić Grad/Turistički vodič

"Međutim, Policijskoj stanici Mrkonjić Grad, 3. decembra prijavljeno je da je 1. decembra lice S.M. iz Mrkonjić Grada fizički nasrnulo na maloljetno lice. Takođe, istom prilikom prijavljeno je da je i lice S.J. iz Mrkonjić Grada, 3. decembra, fizički nasrnulo na isto maloljetno lice", naveli su iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Kako tvrde, u toku rada po toj prijavi, policijski službenici su prilikom uzimanja izjave od osumnjičenog došli do saznanja da se u jednoj osnovnoj školi određeni vremenski period događa vršnjačko nasilje.

"Odmah po saznanju o eventualnom 'vršnjačkom nasilju' proslijeđena je informacija Centru za socijalni rad i školi, te je od iste traženo da se izjasni da li imaju eventualnih saznanja u vezi 'vršnjačkog nasilja' koje se događa u školi. O svim prikupljenim informacijama i saznanjima o 'vršnjačkom nasilju', 5. decembra obaviješten je dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pod čijim nadzorom se preduzimaju sve dalje mjere i radnje, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku", rekli su iz Policijske uprave Mrkonjić Grad  za "Nezavisne novine".

