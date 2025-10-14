logo
Ministarstvo prosvjete osudilo nasilje u banjalučkoj školi: Zatražili smo detaljne informacije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Ministarstvo prosvjete i kulture RS oglasilo se nakon slučaja vršnjačkog nasilja u Srednjoškolskom centru „Gemit Apeiron“ u Banjaluci.

Ministarstvo prosvjete osudilo nasilje u banjalučkoj školi Izvor: Fotosr52/Shutterstock

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Povodom incidenta koji se dogodio u prostorijama Srednjoškolskog centra „Gemit Apeiron“ u Banjoj Luci, Ministarstvo je odmah zatražilo detaljne informacije od rukovodstva škole i očekujemo da škola, u skladu sa važećim propisima i Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja preduzme sve neophodne mjere", saopšteno je.

Naglasili su važnost pružanja stručne psihološke i pedagoške podrške svim učenicima koji su bili uključeni u incident, kako bi se ublažile posljedice događaja i podstaklo razumijevanje neprihvatljivosti nasilnog ponašanja.

"Podsjećamo da je Ministarstvo sa ciljem prevencije nasilja pokrenulo kampanju „Škola koja čuje“, koja je dio dugoročnog projekta „Škola bez nasilja“. Kroz ovu kampanju, u koju su aktivno uključene sve škole, nastojimo da zajedno sa školama, učenicima i roditeljima doprinesemo stvaranju sigurnijeg i podržavajućeg školskog okruženja u svim školama, te razvijanju kulture nulte tolerancije na nasilje", poručili su iz ovog ministarstva.

Podsjećamo, u Srednjoškolskom centru "Gemit-Apeiron" u Banjaluci juče, 13. oktobra,  došlo je do fizičkog sukoba dva učenika, pri čemu je jedan od njih drugog udario bokserom i nokautirao ga, nakon čega je reagovala i policija.

(Mondo)

Tagovi

Ministarstvo prosvjete i kulture vršnjačko nasilje srednja škola škola

