Vanredna inspekcija u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ zbog sumnji na vršnjačko nasilje

Inspekcija sutra počinje vanrednu kontrolu u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Mrkonjić Gradu zbog sumnji na vršnjačko nasilje i provjere da li je škola preduzela sve propisane mjere zaštite djece.
Republičkoj inspekciji za prosvjetu do danas se nisu obraćali roditelji učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, naveli su u Inspektoratu.
Roditelji učenika te škole su za pojedine medije iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja.
(Srna)