Vanredna inspekcija u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ zbog sumnji na vršnjačko nasilje

Inspekcija sutra počinje vanrednu kontrolu u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Mrkonjić Gradu zbog sumnji na vršnjačko nasilje i provjere da li je škola preduzela sve propisane mjere zaštite djece.

Izvor: atv

Republičkoj inspekciji za prosvjetu do danas se nisu obraćali roditelji učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, naveli su u Inspektoratu.

Roditelji učenika te škole su za pojedine medije iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja.

(Srna)