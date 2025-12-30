Eksplozija u Venecueli, CIA napada iz vazduha: Pomorski rat SAD i Madura eskalira

Snažna eksplozija u luci Marakaibo izazvala je veliki požar dok SAD po prvi put navodno gađaju ciljeve na teritoriji Venecuele, što dodatno zaoštrava odnose između Vašingtona i predsjednika Nikolasa Madura.

Izvor: Shutterstock/mark reinstein/Teacher Photo/StringerAL

Snažna eksplozija izazvala je veliki požar u venecuelanskoj luci Marakaibo, usred tenzija između te zemlje i Sjedinjenih Država koje predsjednika Nikolasa Madura optužuju da kontroliše puteve kokaina u Južnoj Americi.

Sedmicu dana kasnije, Centralna obavještajna agencija objavila je da su američki dronovi, po prvi put, gađali ciljeve na venecuelanskoj teritoriji. Hemijska kompanija Primazol kategorički negirala da su požar prouzrokovali američki projektili.

Pomorski rat između SAD i Venecuele se, 24. decembra, preselio na kopno, kada su američke bespilotne letjelice pogodile molove na kojima se, navodno, kokain utovaruje u glisere. Vašington nije objavio gdje su rakete eksplodirale, ali je golemi požar na dokovima luke Marakaibo pokrenuo talas spekulacija o prvoj američkoj meti na teritoriji Venecuele.

Vatrogasci i hitne službe su satima pokušavale da zauzdaju požar u postrojenjima hemijske kompanije Primazol, koja je nedugo pošto je američki predsjednik Donald Tramp potvrdio napad, saopštila da "kategorično odbacuje spekulacije da je nesreća izazvana eksplozijom američkog projektila".

"Kategorično odbacujemo glasine koje kruže društvenim mrežama sa ciljem da unište reputaciju našeg osnivača i cijele organizacije. Odgovorno tvrdimo da te tvrdnje nisu povezane", saopštio je Primazol.

Saopštenje Primazola usledila je svega nekoliko sati pošto je Tramp rekao da se "dogodila velika eksplozija na dokovima gde se droga utovaruje u brodove".

"Riperi" protiv venecuelanskih glisera

Brodovi su, u prethodna dve mjeseca, bili meta američkih dronova MQ-9 "riper" koji su uništili više od 30 glisera i ubili oko 100 članova posada tvrdeći da su ta plovila natovarena kokainom, kojima je konačno odredište Amerika.

Vlasti u Venecueli, međutim, odbacuju bilo kakvu vezu sa narko kartelima, optužujući Vašington da borbu protiv šverca narkotika koristi kao dimnu zavjesu za potpuno drugi cilj - smenu režima na čijem se čelu nalazi Nikolas Maduro.

"Prošle su sedmice ispunjene imperijalnim ludilom, pretnjama, napadima, optužbama, pljačkama, gusarenjem i ubistvima, a Ujedinjene nacije i ostale sluge i dalje ostaju nemi", rekao je ministar unutrašnjih poslova, Disodado Kabeljo, jedan od ključnih saradnika bivšeg venecuelanskog lidera Uga Čaveza.

Venecuelanci citiraju i nalaze Njujork tajmsa iz 1993. godine, prije nego što je Ugo Čavez preuzeo vlast u toj državi, da je CIA uprkos protestima različitih vladinih agencija, pomogla kartelima da iz Venecuele prošverciju tonu kokaina u SAD.

On Dec. 29, at the direction of@SecWarPete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known…pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom)December 29, 2025

Centralna obavještajna agencija je, za poslednja tri mjeseca, načinila spisak navodnih skladišta i baza narko mafije u Venecueli i Kolumbiji, postavljajući osnovu za vojnu kampanju koja bi mogla trajati duže nego što je bilo ko očekivao.

Tren de Aragua - snaga, lideri i potjernice

Njujork tajms navodi da su glavni ciljevi kampanje kartel Tren de Aragua i Nikolas Maduro, za kojim je već raspisana potjernica od 50 miliona dolara, dok informacije koje bi vodile ka hapšenju njegovog ministra policije vrijede upola manje.

Stejt department je ponudio tri miliona dolara za informacije o lideru kartela Tren de Aragua, Đovaniju Vinsenteu Moskeri Seranu optužujući ga da rukovodi finansijskim dijelom ove organizacije. Tren de Aragua je, krajem juna, upisana na listu terorističkih organizacija.

Drugi lider ove organizacije je Hektor Gerero, jedan od osoba koje su pregovarale sa Madurovom vladom oko preuzimanja kontrole nad zatvorom Tokoron. Gerero je pobjegao iz zemlje nekoliko dana prije nego što je 11.000 vojnika i policajaca ušlo u taj kompleks.

Policije u nekoliko latinoameričkih država tvrde da Trampovi navodi o snazi ove organizacije predstavljaju ozbiljno pretjerivanje, osnivači u zatvoru iz kojeg su vodili poslove, izgradili zoološki vrt, kockarnicu i bazen. Za desetak godina, uspjeli su da uspostave podružnice u gotovo svim latinoameričkim državama i SAD.

Najpoznatiji slučaj u koji je bila umiješana Tren de Aragua dogodio se u februaru prošle godine, kada je u Čileu otet i kasnije ubijen venecuelanski disident Ronald Ojeda. Nekedašnji poručnik bio je u bijegu od neuspješnog pokušaja državnog udara 2017. godine, a kao jedan od organizatora ovog zločina optuživan je Disodado Kabeljo.

Suštinski, Trampova administracija je još 2017. godine odlučila da svrgne Madura, a dvije godine kasnije Vašington je predsednika venecuelanskog parlamenta i lidera opozicije Huana Gvaida priznala kao legitimnog predsjednika.

Opkoljavanje Nikolasa Madura

Madurovi protivnici optužile su vlasti u Karakasu da namjeravaju da streljaju sve političke zatvorenike ukoliko SAD pokrenu kakve ozbiljnije napade na Venecuelu. Vlada je odmah reagovala, najavljujući amnestiju za 99 osoba, ali je do 30. decembra oslobođen 61 zatvorenik.

Američki predsjednik Donald Tramp je, pre tačno dva meseca, naredio da se u okolinu Venecuele upute brojni ratni brodovi, borbeni avioni, dronovi i oko 15.000 vojnika, optužujući Nikolasa Madura sa tajnovitim Kartelom sunca, odgovornim za veliki dio šverca kokaina u Ameriku.

Nekoliko južnoameričkih obavještajnih službi, pak, tvrdi da ova organizacija uopšte ne postoji, već da se novi mega-kartel u stvarnosti zove "Novi odbor za trgovinu drogom", ili "Nueva Junta de Narcotráfico".

Na Madurovu stranu stao je i predsednik Kolumbije, Gustavo Petro mašući izveštajem obaveštajaca, u kojem se navodi da se na čelu novog kartela nalazi Hulio Lozano, koga su agenti Federalnog istražnog biroa još pre 15 godina uhapsili u panami i poslali na odsluženje šestogodišnje kazne zatvora.

Gomilanje snaga i dozvola Centralnoj obavještajnoj agenciji da pokrene tajne akcije u Venecueli, koje do sada nisu dale pretjerane rezultate, navele su zvaničnike u Karakasu, ali i širom sveta na zaključak da je Trampov krajnji cilj, ipak, promjena režima u toj državi.

To je, unekoliko, sredinom godine potvrdio i državni sekretar Marko Rubio, opisujući Madura kao užasnog diktatora, a politiku Vašingtona kao "usmjerenu ka promjeni režima".

Donald Tramp je i tokom prvog mandata želio da smeni Nikolasa Madura, ali su nejaku jedinicu opozicionog lidera Leopolda Lopeza na venecuelanskoj obali sačekali vojnici i paljbom okončali ovaj trapavo organizovan pokušaj vojnog udara.