Američka vojska opet napala: Zaplijenjen još jedan brod kod obale Venecuele

Američke snage presrele su i zaplijenile brod pod sankcijama kod obale Venecuele u međunarodnim vodama, rekla su Rojtersu tri neimenovana američka zvaničnika.

Izvor: Screenshot YT/mirrornow

Nije poznato gdje se tačno operacija odvijala.

Američki predsjednik Donald Tramp prethodno je naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavši pritisak na predsjednika te zemlje Nikolasa Madura.

SAD su početkom decembra takođe zaplijenile naftni tanker u blizini Venecuele.

"U okviru akcija američkih snaga već je pogođeno 28 brodova kod obala ove zemlje, a u napadima je poginulo preko 100 osoba", podsjeća En-Bi-Si.

Američka administracija navodi da ove brodove koriste trgovci drogom, kao i da Venecuela prihodima od nafte finansira terorizam.