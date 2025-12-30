Nedavno prijetio Zviceru, a danas je pronađeno njegovo tijelo: Ovo je škaljarac koji je ubijen u Budvi (Foto)

Tijelo 52-godišnjeg Sima Markovića pronađeno je pored automobila u Markovićima, iznad Budve, a sumnja se da je ubijen.

Tijelo Sima Markovića (52) pronađeno je danas u Markovićima, iznad Budve. Sumnja se da je ubistvo, jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom, zbog podržavanja Mila Božovića, nekadašnjeg prvog čovjeka opštine Budva - inače uhapšenog za šverc kokaina i udruživanje sa kriminalnim grupama.

"Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je uslijedio horor. Ubijen je kod gradskog groblja Markovići, a tijelo je pronađeno pored auta", kaže izvor blizak istrazi.

Prijetio Zviceru

Kako se nezvanično saznajeod poznanika Sima Markovića, ubijeni muškarac je prije samo nekoliko mjeseci prijetio vođi kavačkog klana.

"Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapjevati, on je preko mikrofona zaprijetio Radoju Zviceru", navodi.

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posjedovao u selu Markovići. Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

