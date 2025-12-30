logo
Nedavno prijetio Zviceru, a danas je pronađeno njegovo tijelo: Ovo je škaljarac koji je ubijen u Budvi (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Tijelo 52-godišnjeg Sima Markovića pronađeno je pored automobila u Markovićima, iznad Budve, a sumnja se da je ubijen.

Nedavno prijetio Zviceru, a danas je pronađeno njegovo tijelo: Ovo je škaljarac koji je ubijen u Budvi (Foto) Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock /Facebook Printscreen

Tijelo Sima Markovića (52) pronađeno je danas u Markovićima, iznad Budve. Sumnja se da je ubistvo, jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom, zbog podržavanja Mila Božovića, nekadašnjeg prvog čovjeka opštine Budva - inače uhapšenog za šverc kokaina i udruživanje sa kriminalnim grupama.

"Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je uslijedio horor. Ubijen je kod gradskog groblja Markovići, a tijelo je pronađeno pored auta", kaže izvor blizak istrazi.

Izvor: Facebook printscreen

Prijetio Zviceru

Kako se nezvanično saznajeod poznanika Sima Markovića, ubijeni muškarac je prije samo nekoliko mjeseci prijetio vođi kavačkog klana.

"Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapjevati, on je preko mikrofona zaprijetio Radoju Zviceru", navodi.

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posjedovao u selu Markovići. Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

(Kurir/Mondo) 

Tagovi

Škaljarci Škaljarski klan

