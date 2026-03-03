logo
Na pronađenom tijelu u Boriku nema tragova nasilja

Na pronađenom tijelu u Boriku nema tragova nasilja

Autor Haris Krhalić

Autor Haris Krhalić
0

Na tijelu koje je danas pronađeno kod dvorane "Borik" u Banjaluci nema tragova nasilja, rečeno je Srni u banjalučkoj Policijskoj upravi.

Na pronađenom tijelu u Boriku nema tragova nasilja Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

"Mrtvozornik se izjasnio da nema tragova nasilne smrti", kažu u policiji. Na Aleji Svetog Save u Banjaluci danas je pronađeno tijelo muškarca.

I služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banjaluka oglasila se o smrti muškarca u Banjaluci te su naveli da su reagovali danas po pozivu građana, a u naselju Borik zatekli su muškarca sa povredama i bez vitalnih znakova.

"Dispečer Službe hitne medicinske pomoći je u 13:30 časova zaprimio poziv za pomoć povrijeđenoj osobi. Poziv su uputili prolaznici. Kompletna medicinska ekipa je odmah krenula na lice mjesta", rekli su iz Doma zdravlja Banjaluka.

Banjaluka Borik

