Drama u Kuvajtu: Oboreni pilot F-15 vikao "Odstupite! Stanite!" dok mu je lokalac prijetio metalnom cijevi (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Napeta scena zabilježena je u Kuvajtu nakon što se američki pilot katapultirao iz borbenog aviona F-15 oborenog greškom, dok su mu prilazili lokalni stanovnici misleći da je Iranac.

Lokalac prijetio američkom pilotu u Kuvajtu Izvor: x/screenshoot

Napeti trenuci zabilježeni su u Kuvajtu nakon što se američki pilot katapultirao iz borbenog aviona F-15 koji je greškom oboren iznad te zemlje. Na video snimku koji kruži mrežama vidi se grupa muškaraca kako mu prilazi, a jedan od njih u ruci drži metalnu cijev.

"Odstupite! Stanite!", ponavlja pilot dok mu se muškarci približavaju. Prema snimku, činilo se da ga smatraju Irancem. Situacija se smirila tek kada im je rekao da je Amerikanac, nakon čega su se povukli.

Pilot je bio u jednom od tri američka aviona koja su srušena u ponedjeljak u incidentu koji se vodi kao greška. Ranije su objavljeni i dramatični snimci pada letjelica, čija se pojedinačna vrijednost procjenjuje na 90 miliona dolara.

CENTCOM je saopštio da se svih šest članova posade uspješno katapultiralo. Spasioci su ih pronašli, evakuisali i prevezli u bolnice na preglede. Njihovo stanje je stabilno.

I kuvajtsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su svi preživjeli i da je pokrenuta istraga o okolnostima incidenta.

Još jedan video iz Kuvajta prikazuje potpuno drugačiju scenu. Neimenovana pilotkinja, takođe katapultirana nakon incidenta sa prijateljskom vatrom, vidi se kako se smije na snimku dok mu lokalni stanovnik govori: "Bezbjedni ste. Je li sve u redu? Hvala što nam pomažete."

Takođe je snimljen i treći pilot kako hoda po zemlji nakon katapultiranja.

U međuvremenu, Pentagon je objavio da je broj poginulih američkih vojnika porastao na četiri. Dan ranije, potvrđena je smrt trojice vojnika u borbama sa iranskim snagama.

Predsjednik Donald Tramp je u telefonskom razgovoru za Dejli mejl rekao da bi sukob sa Iranom mogao da traje oko četiri nedjelje. Na konferenciji za novinare je dodao da SAD imaju kapacitet da djeluju duže od toga.

Tagovi

Kuvajt Iran SAD

