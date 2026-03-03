logo
Britanija šalje razarače na Kipar? Iran smatra da time Evropa objavljuje rat, na pomolu još veća eskalacija

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Britanija razmatra slanje razarača tipa 45 na Kipar radi zaštite RAF baze od iranskih napada. Iran to vidi kao objavu rata.

velika britanija razarač tip 45 Izvor: Shutterstock

Ujedinjeno Kraljevstvo razmatra slanje velikog bojnog broda na Kipar kako bi branio bazu Akrotiri britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) od iranskih napada dronovimai raketama, saznaje Skaj njuz.

Navodi se da su u toku razgovori o slanju razarača tipa 45 koji je jedini u britanskom pomorskom arsenalu u stanju da ispaljuje balističke rakete.

"Ozbiljno to razmatramo. Još uvijek ništa nije potvrđeno", kazao je izvor iz Vajthola za britansku televiziju.

Navodi se da je Džon Hili, ministar odbrane Velike Britanije, održao sastanke sa vojnim komandantima o opcijama za povećanje bezbednosti RAF baze Akrotiri koja je prvi pogođena dronom u nedelju uveče, a juče je ponovo bila meta Irana. Ukoliko se odluči na izda naredbu o slanju razarača tipa 45, London će kod obale Kipra rasporediti ili "HMS Dankan" ili "HMS Dragon".

Tajms je takođe objavio da Ministarstvo odbrane u Londonu planira da pošalje "HMS Dankan" u region u trenutku eskalacije rata koji je američki predsjednik Donald Tramp poveo protiv Irana.

Korijere dela sera prenosi da je Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, reagovao danas na izjave iz Njemačke, Francuske i Velike Britanije o mogućim "odbrambenim akcijama" protiv iranskih raketa lansiranih na njihove baze u zemljama Persijskog zaliva.

"Iran to smatra objavom rata i saučestvovanjem s agresorima (Izraelom i SAD)", kazao je Bagei.

On je dodao da su Evropljani zauzeli "kontradiktorne" pristupe ratu koji je u toku.

"Trebalo bi da se ostave te ravnodušnosti, jer će posljedice bilo kakvog kršenja zakona i ratnih pravila biće takve da će buknuti požar koji će se brzo proširiti na evropske zemlje i svijet", zaključio je iranski zvaničnik.

Podsjetimo, Francuska planira da pošalje protivraketne i dronove odbrambene sisteme na Kipar nakon što je britanska vazduhoplovna baza RAF Akrotiri bila meta napada Irana, objavila je Kiparska novinska agencija (CNA).

