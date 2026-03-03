logo
"Tu su vršili pripreme za uništenje Izraela": IDF tvrdi da je pogodio predsjednički kompleks u Teheranu

"Tu su vršili pripreme za uništenje Izraela": IDF tvrdi da je pogodio predsjednički kompleks u Teheranu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Izraelska vojska saopštila je da su tokom noći pogodili iranski predsjednički biro, Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost i vojnu školu u srcu Teherana.

IDF tvrdi da je pogodio predsjednički kompleks u Teheranu Izvor: X/nexta_tv/Printscreen

Izraelske vazdušne snage su tokom noći pogodile iranski "kompleks predsedništva" u Teheranu, saopštila je izraelska vojska.

IDF navodi da je oko 100 borbenih aviona bacilo više od 250 bombi na taj kompleks. Zgrade koje su bile meta unutar kompleksa uključuju iranski predsjednički biro, sjedište iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, kompleks koji iranski "najviši forum" koristi za sastanke, kao i "instituciju za obuku oficira iranske vojske", prema IDF-u.

"Kompleks rukovodstva režima jedno je od najčuvanijih sredstava u Iranu i prostire se kroz mnogo ulica u samom srcu Teherana", saopštila je izraelska vojska, opisujući ga kao "najvažnije i centralno sjedište iranskog režima", navela je izraelska vojska.

Kako su dodali, rukovodeći i bezbednosni zvaničnici iranskog režima često su se sastajali u ovom kompleksu, i odatle su, između ostalog, procijenjivali situaciju u vezi sa iranskim nuklearnim programom i napretkom plana za uništenje Izraela.

Izrael Iran

