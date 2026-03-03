logo
Užas u Beogradu: Psi izujedali ženu koja ih je čuvala, prevezena u bolnicu sa teškim povredama

Užas u Beogradu: Psi izujedali ženu koja ih je čuvala, prevezena u bolnicu sa teškim povredama

Autor N.D.
0

Ženu (57) u blizini Trošarine napala su dva psa, Hitna pomoć intervenisala je brzo, a ona je prevezena u bolnicu sa teškim povredama.

Psi izujedali ženu u Beogradu Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock/l i g h t p o e t

Žena (57) teže je povrijeđena kada su je napala dva psa, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Kako su naveli iz te službe nezgoda se dogodila kod Beranske ulice blizu Trošarine.  Žena je čuvala pse, jer joj je sin bio inostranstvu.

U toku noći u Beogradu su se dogodile i dvije saobraćajne nesreće u kojima su povređena dvojica muškaraca pri padu sa motocikla, prenosi Beta.

Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 119 intervencija od kojih je 20 bilo na javnom mestu, a za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

