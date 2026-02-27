Dodik u Beogradu: "Budućnost srpskog naroda u nacionalnoj narodnoj državi"

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras u Beogradu da je budućnost srpskog naroda u nacionalnoj narodnoj državi, te da Srbi ne smiju izgubiti Srbiju, Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju.

Izvor: Srna/Goran Đogić

Na svečanom prijemu u Domu vojske u Beogradu povodom 9. januara - Dana Republike, i 28. februara - dana usvajanja prvog Ustava Republike Srpske, Dodik je naglasio da Republika danas ne bi postojala da nije bila srpska.

"Ono što smo unijeli u nju bila je naša istorijska težnja i borba za slobodu", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska živi uspješno svoj život jer je narodna i nikada nije bila protiv naroda, niti je ikad narod u Republici Srpskoj bio taj koji je rušio nasilno svoju vlast.

"Mi smo formirani da bi bili nezavisni. Naša ideja te godine nije bila ništa drugo nego da imamo nezavisnu državu koja će živjeti zajedno sa Srbijom. I živjeli smo to sve do Dejtonskog sporazuma, koji je onog trenutka kada je potpisao počeo da se urušava", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, BiH za srpski narod nije bila izbor ni onda niti je danas.

"BiH podsjeća na one stare turske navike kada su žive ljude vezali za mrtvace dok ne polude ili umru od straha. Mi smo danas tako svezani za mrtvaca koji se zove BiH i moramo jasno da govorimo o tome jer ta BiH nama u Republici Srpskoj ne daje nimalo razloga da vjerujemo u bilo kakav oblik njenog postojanja", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da se srpski narod mora odreći svake vrste ideologioje koja nam se nameće, a koja nije srpska strateška, nacionalna priča.

"Mi moramo da se posvetimo sebi i da nijednu ideju sa strane više ne prihvatimo kao našu. Mi Srbi na ovim prostorima moramo da se okupimo i jasno kažemo šta hoćemo, da odbacimo podjelu koju su napravili uvijek kada su htjeli da nas ponize i nešto nam otmu", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je danas trenutak da srpski narod u cjelini redefiniše svoj položaj, te naveo da je Svesrpski sabor dao dokument koji može da bude naša nacionalna strategija.

"Njega treba ponovo čitati, njemu se treba vratiti i njega treba realizovati. Niko nam ništa neće dati ako se mi ne izborimo za to", poručio je Dodik.

Dodik je podsjetio da je srpski narod u prošlom vijeku ratovao 18 godina, a više od 20 godina je bio pod sankcijama.

"Malo je naroda danas koji mogu da izdrži takve gubitke i da ponovo bude okupljen, snažan i ponovo smetnja. Moramo se okupiti oko politika koje jesu realne i mudre. Nećemo ništa uspjeti dodvoravanjem, ima Srba koji to znaju i kad god su nas oni vodili mi smo izgubili", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da Srbija i Republika Srpska moraju jednog dana biti jedna država, jer se radi o jednom narodu.

"Ako su Nijemci mogli da kažu `jedna država za jedan narod`, ja danas kažem jedna država za jedan srpski narod", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da Srbi ne smiju da se olako odriču svojih predsjednika, vođa i vojskovođa, jer ako to urade danas izgubiće svaki oblik budućnosti.

Dodik je rekao da danas u politikama Vladimira Putina i Donalda Trampa Srbi treba da gledaju šansu i svoje mjesto.

"Više ne vjerujem ostrašćenim evropskim liderima koji nas ovdje drže kao da smo nedonoščad, kao da ne znamo ništa da uradimo. Ono što traže Srbiji, Republici Srpskoj i BiH da ispune da bi bili u EU ne može da ispuni današnjih 18 članica EU", naveo je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska danas prolazi kroz nove izazove, ali da pokazuje vitalnost.

"Srbija je uvijek iza nas, i onda kada griješimo, znamo da je Srbija iza nas. Mi Republiku Srpsku, Srbiju, Kosovo ne smijemo izgubiti, moramo se redefinisati i pokazati šta su naši apsoltno dostižni ciljevi. Što nas više segmentiraju lakše će nas poraziti", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, važno je biti okupljen oko važnih nacionalnih stvari i Srpske pravoslavne crkve koja je napadnuta u BiH.

"U Federaciji BiH oduzimaju naše crkveno zemljište i knjiže na javnu vlast koja je muslimanska. U Sarajevu knjiže i prodaju zemlju Islamskoj republici Iran, a nama kažu da ne možemo da imamo imovinu", napomenuo je Dodik.

Srbi, dodao je Dodik, u takvim uslovima ne mogu da žive.

"Morate da nas čujete. Mora da nas čuje svijet. Uvjeren sam u snagu našeg naroda i naše volje. Živela Srbija! Živjela Republika Srpska!", zaključio je Dodik.