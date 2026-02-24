Dodik o Stanivukoviću: Gradonačelnik se ponaša kao stečajni upravnik Banjaluke

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković nije gradio institucije Republike Srpske i da ih on neće ni izmještati.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ako su tačne izjave Draška Stanivukovića na koje mi novinari traže komentar, onda se on sve manje ponaša kao gradonačelnik, a sve više kao stečajni upravnik Banjaluke", napisao je Dodik na društvrnoj mreži "Iks".

On je naveo da se Stanivuković potpuno pogubio i da više ne zna šta govori, a da raditi nikada nije ni znao.

"Jedan dan bi da raseljava Banjalučane iz centra grada, drugi dan bi da raseljava institucije. Smetaju mu. Banjaluka bez naroda i republičkih institucija je Stanivukovićeva mjera. Institucije Republike Srpske on nije ni gradio, neće ih ni izmještati", naglasio je Dodik.

On je dodao da je teško razumjeti Stanivukovićev tok misli i kako je došao na ove ideje.

"To je isto kao da neko dođe na ideju da Bijelu kuću izmjesti na periferiju Vašingtona ili Kremlj da izmjesti sa Crvenog trga negdje u Podmoskovlje", naveo je Dodik.

On je dodao da se, na sreću, Stanivuković ništa ne pita.

"Sve što je izgovorio, biće samo dodatak riznici izrečenih besmislica. Ništa više", istakao je Dodik.

Stanivuković: "On se više ništa ne pita"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković reagovao je na izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji ga je nazvao "stečajnim upravnikom Banjaluke" i kritikovao njegove navodne planove raseljavanja građana i premještanja institucija Republike Srpske.

„Stečajni upravnik Republike Srpske, koji je dvije decenije gradio ličnu imperiju dok su institucije slabile, ponovo se bavi Banjalukom. Očigledno ima previše slobodnog vremena, pa zaboravlja da su građani Banjaluke u više izbornih ciklusa jasno pokazali da ne žele da odlučuje u njihovo ime. Njegove priče o raseljavanju posebno su apsurdne, jer su upravo politike koje je vodio dovele do masovnog odlaska stanovništva, a od toga kako je on gradio institucije, trebaće nam decenije da se oporavimo", naveo je Stanivuković.

Zatim se osvrnuo i na nedavni Dodikov snimak sa društvenih mreža.

"Izgleda da se u pauzi od čučnjeva ponovo bavi poslom koji više ne obavlja, ali za razliku od mene, za njega se stvarno može reći – na sreću, on se više ništa ne pita".