Stanivuković protiv "šupa u centru grada": "Može, ali ćeš plaćati porez kao da je tu zgrada"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je nove odluke o obaveznom uređenju fasada i sanaciji zapuštenih kuća i dvorišta u centru grada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Skupština grada Banjaluka nastavila je danas redovnu sjednicu odborničkom raspravom o Prijedlogu odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama u visini od 25,8 odsto.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je set novih odluka koje bi, kako tvrdi, mogle značajno promijeniti izgled centra Banjaluke, ali i obaveze vlasnika nekretnina.

Bilo je govora o zapuštenim kućama i objektima bez fasada u širem centru grada, a Stanivuković je poručio da je nedopustivo da, kako kažem, "bukvalno u Srpskoj ulici", stoje šupe i oronule kuće.

"Neko kaže moja zemlja vrijedi pet miliona maraka i zato je ne prodaje, a nama u centru grada stoji ruglo. Prijatelju, možeš ti imati tu šupicu, ali ćeš plaćati porez kao da je tu zgrada ili poslovni objekat", rekao je Stanivuković.

Stanivuković je najavio i zanimljivu odluku kojom bi se vlasnicima zemljišta u atraktivnim zonama grada obračunavao porez prema potencijalu gradnje predviđenom regulacionim planom, a ne prema trenutnom stanju objekta.

Takođe, Stanivuković najavljuje i odluku o „obaveznom uređenju fasada“ u nultoj, prvoj i drugoj zoni grada. Vlasnici kuća bi bili prisiljeni da usklade fasade po pravilima koja propiše Grad.

U slučaju da vlasnik ne može da uradi fasadu, Stanivuković ima jednostavno rješenje.

"Ne možeš da uradiš fasadu? Prihvatam, ali onda prihvati i da su pravila života u toj zoni takva i da moraš naći drugo mjesto".

Treća odluka se odnosi na zapuštena dvorišta, a gradonačelnik je poručio da će i to riješiti. On je dodao da će ove tri odluke uskoro biti formalno upućene u skupštinsku proceduru.

Pred odbornicima je dnevni red sa 59 tačaka među kojima su izvještaji, ali i programi rada gradskih ustanova i preduzeća, pitanje uređenja građevinskog zemljišta, program zajedničke komunalne potrošnje, kao i brojne druge tačke koje su značajne za razvoj i funkcionisanje grada.