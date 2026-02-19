Stanivuković napustio sjednicu Skupštine grada: Upitno održavanje

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković napustio je 6. redovnu sjednicu Skupštine grada Banjaluke na samom početku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sjednica je bila zakazana za 9 časova, ali je predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković kasnio na početak, zbog čega je gradonačelnik tražio povredu poslovnika. Kašnjenju je prethodila konferencija za novinare koju su održali odbornici skupštinske većine, zbog čega sjednica nije počela u zakazano vrijeme

Nakon glasanja utvrđeno je da nije bilo povrede poslanika, a Stanivuković je demonstrativno napustio pomenutu sjednicu.

Nakon desetominutne pauze, koja je trajala pola sata, gradonačelnik se nije vratio, zbog čega je Ninković dao novu pauzu do 11 časova te je poručio da u slučaju da se gradonačelnik ne pojavi, sjednica će biti odgođena za neki drugi dan.

Podsjećamo, na današnjoj sjednici odbornici bi trebali raspravljati o 72 tačke.

Na dnevnom redu su prijedlog odluke o planiranju neutrošenih namjenskih sredstava i suficita iz prethodnog perioda, usvajanje Plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda. Pred odbornicima će se naći i prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju, o kreditnom zaduženju za finansiranje kapitalnih investicija koja su namijenjena za rekonstrukciju puteva za naselja Motike, Kuljani i Priječani.

Pored toga, na dnevnom redu je i veliki broj regulacionih planova.