Stanivuković najavio: Nove fasade na zgradama u centru Banjaluke 1

Stanivuković najavio: Nove fasade na zgradama u centru Banjaluke

Autor Haris Krhalić
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je obnovu fasada u užem centru grada – radovi obuhvataju Kninsku ulicu, neboder kod Narodno pozorište Republike Srpske i činovničke zgrade u Aleji Svetog Save

nova fasada centar banjaluke Izvor: Grad Banjaluka

"Ispred sebe smo postavili važan i odgovoran cilj – da uži centar grada dobije novo, uređeno ruho, kakvo i zaslužuje", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

U tom pravcu, najavio je da je u narednom periodu plan da budu obnovljene fasade na zgradama u Kninskoj ulici, kao i fasada na neboderu kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, nakon čega će isto biti urađeno i na činovničkim zgradama u Aleji Svetog Save.

"Naš zadatak je jasan, da sve zgrade u užem centru grada sistematski obnovimo i uredimo na ovaj način, kako bismo očuvali arhitektonsku vrijednost, unaprijedili izgled grada, a pored toga, iz Banjeluke ćemo poslati sliku kakvu naš grad i zaslužuje", zaključio je gradonačelnik.

Izvor: Grad Banjaluka

Kebab

Narod kao lud poginu radeći da plati svoje obaveze, a Gospovin unuk dijeli dozvole, priključke, fasade. E grupo ***ala....

