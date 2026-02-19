Stanivuković najavio: Nove fasade na zgradama u centru Banjaluke

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je obnovu fasada u užem centru grada – radovi obuhvataju Kninsku ulicu, neboder kod Narodno pozorište Republike Srpske i činovničke zgrade u Aleji Svetog Save

"Ispred sebe smo postavili važan i odgovoran cilj – da uži centar grada dobije novo, uređeno ruho, kakvo i zaslužuje", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković.



U tom pravcu, najavio je da je u narednom periodu plan da budu obnovljene fasade na zgradama u Kninskoj ulici, kao i fasada na neboderu kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, nakon čega će isto biti urađeno i na činovničkim zgradama u Aleji Svetog Save.



"Naš zadatak je jasan, da sve zgrade u užem centru grada sistematski obnovimo i uredimo na ovaj način, kako bismo očuvali arhitektonsku vrijednost, unaprijedili izgled grada, a pored toga, iz Banjeluke ćemo poslati sliku kakvu naš grad i zaslužuje", zaključio je gradonačelnik.