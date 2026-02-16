logo
Ninković pita da li je Grad pred bankrotom: "Skandalozno je ono što radi Stanivuković"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković očekuje od gradonačelnika Draška Stanivukovića da bez odgađanja obustavi blokadu isplate plate vaspitačima u vrtićima na području grada i tako omogući njihov nesmetan rad.

Ninković kritikuje Stanivukovića zbog plata vaspitačima Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ovo što radi gradonačelnik je skandalozno. Pored činjenice da nije izgradio nijedan novi vrtić, a već je u drugom mandatu, on danas ne dopušta da se povećaju plate vaspitačima", poručio je Ninković.

On podsjeća da je Skupština grada usvojila budžet i u njemu novac za povećanje plata vaspitačima.

Radnicima Centra Gradska uprava ponudila je povećanje od 15 odsto, ali na septembarsku platu, na minimalac od 1.379 KM. Sindikat je takvu ponudu ocijenio kao nepristojnu.

Očigledno je da grad nema novca da isplati plate uvećane za 20 odsto, što je dogovoreno izmjenama kolektivnog ugovora po kojima potpis gradonačenika nije neophodan, dok ih Stanivuković ne priznaje bez njegovog potpisa.

"Potpisan je kolektivni ugovor i onda gradonačelnik donese naredbu prema javnim ustanovama da bez njega ne smiju potrošiti ni marku. Podsjećam ga da nije on osnivač javnih ustanova već Skupština grada kojoj on, kao i javne ustanove, odgovara za svoj rad", istakao je Ninković.

On očekuje od Stanivukovića odgovore na pitanja - da li je grad pred bankrotom i koliko iznosi akumulirani dug, kao i da li je nedostatak novca razlog da ne pristane na povećanje plata?

Ninković pita Stanivukovića da li nezakonitim naredbama pokušava da prikrije finansijski kolaps grada, saopšteno je iz banjalučkog SNSD-a. 

(Srna)

