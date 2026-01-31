Stanivuković zadovoljan usvojenim budžetom: Među brojnim projektima najavio i povećanje subvencija za privatne vrtiće

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da je Banjaluka dobila rekordan budžet od 284 miliona KM, koji je dobra polazna osnova za dalji nastavak razvoja grada.
"Dobro je da je Banjaluka dobila budžet. Zadovoljan sam bez obzira na činjenicu da je to trebalo da se desi još u decembru. Bitno je da sada imamo budžet koji nam je dobra polazna osnova za brojne projekte, ali i nastavak mjera podrške građanima", poručio je gradonačelnik
Shodno tome, kako je naveo, pred administracijom su borba i nastavak rada kako bi se realizovali svi zacrtani ciljevi.
"Dobili smo okvir budžeta sa preko 50 amandmana koji su ovaj put drugačiji u odnosu na ranije godine. Uglavnom se odnose na projekte i ovo je jedan novi pristup odbornika", kazao je gradonačelnik.
Kako je naglasio Banjaluka će i dalje imati besplatan prevoz za penzionere i lica starija od 65 godina, te za studente i učenike iz višečlanih porodica – uz dodatne subvencije za nekoliko novih linija, zatim subvencije za privatne vrtiće u povećanom iznosu, kao i sve druge mjere koje su do sada uvedene.
"Od značajnijih projekta tu su vodovodni sistem Tunjice jedan i dva, za koji je pri kraju proces izbora izvođača radova. Zatim most u Docu, ali i projekti koji će biti nastavljeni poput izgradnje Kuće Predah, sportske gimnazije, uređenje obale Vrbasa, trim staze, nova dječija igrališta, saobraćajnice kroz naselja Debeljaci, Česma, Priječani, Motike, Zalužani i drugi. Raduje me što idemo u sve to", kazao je Stanivuković.
Na narednom zasjedanju Skupštine 19. februara, kako je kazao – trebalo bi da se nađu i prijedlozi kapitalnih projekata, odnosno ovogodišnji programi iz komunalne i oblasti saobraćaja.
