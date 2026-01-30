Banjaluka dobila budžet: Završena vanredna sjednica Skupštine grada

Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka usvojen je budžet za 2026. godinu koji iznosi 285 miliona KM.

Za predloženi budžet sa pratećim amandmanima bilo je 26 odbornika za, 2 protiv i 1 uzdržano.Na predloženi budžet uloženo je više od 50 amandmana, a odbornici su prihvatili i kreditno zaduženje za vodovod Tunjice i izgradnju mosta u naselju Dolac.

Uvećan za nešto više od šest odsto u odnosu na prošlu godinu, prijedlog budžeta grada Banjaluka za 2026. godinu pred odbornicima se našao na vanrednoj sjednici Skupštine grada. Budžetski okvir iznosi 284 miliona 250 hiljada maraka, a gradska administracija navodi da su u dokument uvršteni i prijedlozi građana sa javnih rasprava održanih u mjesnim zajednicama. Predviđena su kreditna zaduženja u iznosu od 26 miliona maraka

"Neki od njih su kratkoročno zaduženje u iznosu od osam miliona za finansiranje deficita gotovinskog toka. Nakon toga imamo i tri dugoročna kredita, tri miliona za finansiranje projekta izgradnja i rekonstrucija puteva Kuljani, Motike i Priječani, 10 miliona je planirano za vodu i infrastrukturu u Tunjicama i 5,3 miliona planirana za most u naselju Dolac", kaže Milan Aljetić, ovlašteni potpisnik za finansije Grada Banjaluka.

Uloženo je nešto više od 50 amandmana na prijedlog budžeta, a većina se odnosi na ulaganja u infrastrukturu. Cilj je, poručuju iz SNSD-a, da jedan od najvećih budžeta u istoriji grada bude raspoređen na pravi način.

"Veoma je bitno naglasiti podršku svim osnovnim školama u iznosu od 20 hiljada maraka. Isto tako povećanje podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i realizaciju projekata u oblasti poljoprivrede. Povećali smo ovaj iznos sa 480 hiljada na milion i 500 hiljada. Tu je podrška programskim aktivnostima za sportske organizacije sa 1,7 milion na tri miliona", rekla je Žana Grmuša odbornik SNSD-a u Skupštini Grada Banjaluka.

Dragan Lukač odbornik SNSD-a u Skupštini Grada Banjaluka dodao je da je bitno da amandmani ne završe kao i prošle godine.

"Da ne bude izvršeno ni pet do deset odsto amandmana koje smo uložili. Mi uvijek smatramo da ih ulažemo u interesu grada, u interesu građana i da treba ad se izvrše", kaže Lukač.

Potrebnu većinu dobili su i amandmani gradonačelnika Draška Stanivukovića.

"Imamo i tu saglasnost da povećamo sredstva za poljoprivredu što me raduje. Povećati sredstva za sport što je dobro. Treba i jedno i drugo. Prema tome, i sa vašim amandimanima i nekim našim prijedlozima i da se zahvalim da je ostavljena kuća Predah, da su ostavljeni dijelovi vode, kanalizacije koje smo predložili", istakao je gradonačelnik.

Redovna sjednica Skupštine grada zakazana je za 19. februar.

