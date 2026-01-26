logo
Skupština Banjaluke u petak raspravlja o budžetu za 2026. godinu od 285 miliona KM

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Skupština grada Banjaluka će u petak, 30. januara, održati sjednicu o budžetu za 2026. godinu koji je predložen u iznosu od 285 miliona KM, izjavio je predsjednik parlamenta Ljubo Ninković.

Vanredna sjednica Skupštine Banjaluka o budžetu Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Prijedlog je od gradonačelnika (Draška Stanivukovića), a već u ovom trenutku mogu reći da ćemo sigurno imati amandmane", rekao je Ninković.

Ninković očekuje da budžet bude usvojen, navodeći da ne vidi nijedan razlog da ne bude jer će kroz amandmane biti pripremljeni određeni prijedlozi.

Kada je riječ o prvoj redovnoj sjednici u ovoj godini, Ninković je rekao da odbornici mogu očekivati poziv za Kolegijum oko 6. februara, a da sjednicu planiraju oko 16-17. februara.

"Imamo veoma malo materijala za tu sjednicu, ali ću je sazvati, pa da vidimo - možda se gradonačelnik uozbilji i pošalje materijale", rekao je Ninković.

Početak vanredne sjednice Skupštine grada Banjaluka zakazan je za 9.00 časova.

Tagovi

Banjaluka Skupština grada Banjaluka budžet

