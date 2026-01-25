"Dok sve spava...": Karavan "Praznika mimoze" u Banjaluci (Foto)

Banjaluka je danas ugostila promotivni karavan "Praznika mimoze" iz Herceg Novog koji je najavio jednu od najvećih turističko-zabavnih manifestacija u regionu.

Izvor: Branislava Vukelić, Srna

Defile Gradske muzike iz Herceg Novog, mažoretki, trombonjera i maškara donio je duh Mediterana u Banjaluku, čije su ulice bile ispunjene zvucima koračnica i energijom juga.

Nakon defilea, koncert je održao hercegnovski bend "Trio mare".

Građanima su dijeljene mimoze – simbol manifestacije i pozivnica da tokom februara posjete Herceg Novi i budu dio programa koji pod sloganom "Dok sve spava, mimoza se budi" donosi oko 60 sadržaja.

БАЊАЛУКА, 25. ЈАНУАРА /СРНА/ - Бањалука је данас угостила промотивни караван "Празника мимозе" из Херцег Новог који је најавио једну од највећих туристичко-забавних манифестација у региону.

U gradskoj Turističkoj organizaciji kažu da je ovaj događaj primjer uspješne turističke saradnje i prilika da se banjalučkoj publici usred zime približi toplina i praznični duh mediterana.

Milica Radović iz ove turističke organizacije izjavila je novinarma da dolazak karavana "Praznika mimoze" doprinosi razvoju turističke ponude Banjaluke i Herceg Novog.

Direktor ustanove kulture "Herceg fest" Tatjana Ateljević rekla je da je za 57. karavan mimoze pripremljen bogat program sa više od 60 događaja.

"Došli smo u Banjaluku sa posebnom radošću jer ove godine proslavljamo 50 godina od bratimljenja Banjaluke i Herceg Novog", izjavila je Ateljevićeva.

Ona je navela da se među sadržajima "Praznika mimoze" izdvajaju Fešta od mimoze, ribe i vina, maskenbali, berba mimoze, međunarodni karneval, izložbe cvijeća, bogat gastro program i atraktivna sportska takmičenja koja ovu manifestaciju godinama svrstavaju među najznačajnije turističke događaje u regionu.

Jedan od osnivača grupe "Trio mare" Novica Zečević rekao je da su svojim pjesmama u Banjaluku donijeli duh mediterana, malo mora i sunca sa juga i poziv na otvaranje "Praznika mimoze" 13. februara u Herceg Novi.

Urednik muzičkog programa u Javnoj ustanovi kulture Herceg Novi Miroslav Milanović rekao je da će "Praznik mimoze" ove godine biti otvoren koncertom Nine Badrić i Gorana Karana.

On je naveo da je predviđen bogat program tokom kojeg će nastupiti brojni regionalni pjevači i muzičke grupe.

"Prazni mimoze" biće održan od 13. do 28. februara.

