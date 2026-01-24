logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Horor kod Banjaluke: Otac hapšen zbog obljube kćerki, majka znala i ćutala?

Horor kod Banjaluke: Otac hapšen zbog obljube kćerki, majka znala i ćutala?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Otac monstrum uhapšen je sredinom januara nakon što su istražni organi došli do dokaza da je seksualno zlostavljao dvije ćerke od 6 i 8 godina.

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Muškarac (49) iz okoline Banjaluke uhapšen je zbog stravičnog slučaja seksualnog zlostavljanja djece, u kojem su žrtve, kako se sumnja, bile njegove kćerke stare šest i osam godina, saznaje ATV.

Otac monstrum uhapšen je sredinom januara nakon što su istražni organi došli do dokaza da je seksualno zlostavljao obje kćerke.

Zajedno s njim uhapšena je i njegova supruga, odnosno majka djevojčica zbog sumnje da je znala za zlostavljanje, ali ništa nije učinila da to spriječi ili prijavi.

Istragu vode PU Banjaluka i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci po čijem nalogu su 49-godišnji muškarac i njegova 36-godišnja supruga uhapšeni. Na prijedlog tužilaštva Okružni sud u Banjaluci je oboma odredio jednomjesečni pritvor.

Ocu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo obljube nad djetetom mlađim od 15 godina. Zajedno sa suprugom osumnjičen je i za zapuštanje i zlostavljanje kćerki jer djecu uopšte nisu upisali u školu, iako je starija već trebala da ide u treći razred.

Nezvanično, osumnjičeni 49-godišnjak je visokoobrazovana osoba koja živi i radi na relaciji Banjaluka - Njemačka.

Radi zaštite žrtava u tužilaštvu i policiji nisu željeli da otkrivaju bilo kakve informacije o ovom monstruoznom slučaju. Nakon hapšenja roditelja, djeca su smještena na sigurno i s njima radi stručni tim.

Možda će vas zanimati

Tagovi

seksualno zlostavljanje djeca Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ