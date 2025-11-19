Hapšenja širom Srpske zbog snimaka zlostavljanja djece

Devet osoba uhapšeno je u Republici Srpskoj zbog snimaka seksualnog zlostavljanja djece u okviru međunarodne akcije "Mozaik 2025" , saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Izvor: MUP RS

Ova lica uhapsili su policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Jednice za visokotehnološki kriminalitet u saradnji sa policijskim upravama Bijeljina, Zvornik, Banjaluka i Doboj zbog sumnje da su izvršila krivično djelo iskrištavanje djece za pornografiju.

Izvršeni su pretresi na 12 lokacija koja koriste osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni, laptopovi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Akciju usmjerenu na sprečavanje seksualne eksploatacije djece, MUP Srpske je realizovao u saradnji sa Evropolom i policijama Srbije, Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Mađarske.

Krivična djela su izvršena na taj način što su osumnjičeni, putem društvenih mreža, kao i u grupama za komunikaciju, objavljivali i razmijenjivali materijal seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

"Osumnjičeni su stupali u kontakt sa djecom, te im slali i navodili ih da sačinjavaju materijal dječije pornografije", navodi se u saopštenju.

Prilikom realizacije akcije identifikovane su i dvije žrtve sa područja Hrvatske, starosti 10 i 13 godina, koje se nalaze u srodničkom usvojenju.

Uprava kriminalističke policije, Jedinica za visokotehnološki kriminalitet, će i u narednom periodu sprovoditi planske aktivnosti na otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece, navodi se u saopštenju.