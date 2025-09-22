Europol traži pomoć, nijedan trag nije premalen: U velikoj analizi slika identifikovano 51 seksualno zlostavljano dijete

U velikoj analizi slika neidentifikovane djece, a u kojoj su učestvovali stručnjaci Europola, Interpola i 22 zemlje među kojima i Srbija i Hrvatska, utvrđen je identitet 51 maloljetne žrtve seksualnog zlostavljanja.

"Stručnjaci koji su učestvovali analizirali su preko 300 skupova podataka koji prikazuju žrtve seksualnog iskorištavanja djece. Analitičari su vidjeli žrtve oba pola, od mališana do tinejdžera, s različitim etničkim porijeklom i nacionalnostima. Nakon operacije, nacionalnim vlastima poslano je 213 tragova za dalju istragu", istakli su iz Europola.

Pojašnjavaju da se materijali o seksualnom zlostavljanju djece mogu napraviti u jednoj prostoriji, a ipak se trenutno proširiti svijetom, nanoseći djeci cjeloživotnu traumu.

"Kroz naprednu analizu, digitalnu forenziku i blisku međunarodnu saradnju, Europol ponekad može locirati upravo prostoriju u kojoj se zlostavljanje dogodilo. Ipak, prečesto stojimo ispred tih vrata, znajući šta se dogodilo unutra, ali nemamo ključ za spasavanje djeteta. Posljednji rezultati Europolove radne grupe za identifikaciju žrtava, su veliki uspjeh. Ipak, moramo se zapitati: Koliko bismo još djece mogli zaštititi da smo imali prave digitalne alate i prave ključeve? Zato se ne smijemo ograničiti na stare načine razmišljanja. Moramo preduzeti hrabre i inovativne korake kako bismo zaštitili svako dijete koje možemo", podvukli su iz Europola.

Europol baza podataka, koja je napravljena 2006. godine, sadrži preko 111 miliona jedinstvenih fotografija i videozapisa seksualnog iskorištavanja djece.

Razmjena materijala seksualnog zlostavljanja djece sada je mnogo češća nego ranije, vjerojatno zbog dostupnosti i velikog kapaciteta pohrane mobilnih telefona. Paralelno s tim, materijal sa seksualnim zlostavljanjem djece, generisan umjetnom inteligencijom, postao je jedan od glavnih načina na koje počinioci proizvode i pohranjuju takav materijal.

"Tokom godina, počiniocii su dobili pristup sofisticiranijim alatima i resursima. Danas čak dijele tutorijale na forumima dark weba u kojima objašnjavaju kako stvoriti hiperrealističan materijal seksualnog zlostavljanja djece generisan umjetnom inteligencijom", poručeno je iz Europola.

Zgrada Europola u Hagu

U proteklih 16 godina, vlasti su zaštitile ukupno 1010 žrtava, uhapsile 301 počinioca, analizirale 8005 datoteka i distribuisale 2266 obavještajnih paketa Europolovim partnerima.

Jedna od najupečatljivijih priča o uspjehu dogodila se u septembru 2024. godine.

Jedan od istražilaca analizirao je video koji prikazuje brutalno seksualno zlostavljanje petogodišnjaka, koje je počinio odrasli muškarac. S obzirom na to da detalji u videu nisu bili dovoljni za identifikaciju subjekata ili zemlje u kojoj je snimljen, provedene su dalje provjere u bazama podataka Europola. To je dovelo do otkrivanja drugog videa koji prikazuje iste subjekte u sličnim djelima.

Kada su provedene unakrsne provjere, ukazale su na Francusku, gdje je potom pokrenuta istraga. Žrtva prikazana na oba videa je identifikovana i zaštićena, a počinilac uhapšen.

Dalja istraga otkrila je da je osumnjičeni seksualno zlostavljao i mučio još dvije žrtve, uzrasta dvije godine i šest mjeseci, zajedno sa još četvoricom muškaraca. Petero počinilaca sastajalo se u grupama na platformama s end-to-end šifriranjem. Takođe su se snimili kako zlostavljaju troje djece i dijelili su datoteke na internetu. Sve žrtve su spašene i zaštićene.

Europol je nedavno objavio nove slike na platformi „Zaustavite zlostavljanje djece – pronađite predmet“ ( “Stop Child Abuse – Trace an Object” ) koja poziva sve građane da pregledaju predmete iz neriješenih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece i provjere prepoznaju li neki od njih.

"Nijedan trag nije premalen. Čak i najmanji detalj može pomoći u identifikaciji i zaštiti seksualno zlostavljanog djeteta. Glavni cilj je pratiti porijeklo prikazanih predmeta. Svako ko prepoznaje predmet može anonimno dati informacije Europolu. Nakon što se utvrdi država ili lokacija, Europol će obavijestiti nadležno tijelo za sprovođenje zakona radi dalje istrage. Cilj je ubrzati identifikaciju i žrtve i počinilaca", podvukli su iz Europola.

