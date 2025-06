Zaskočio ga u sauni teretane, pa se goli tukli: Holivudski moćnik do detalja opisao eksplicitnu scenu s Didijem

Holivudski producent Džejms Kamings tvrdi da je Didi pokušao da ga natjera na uznemirujući seksualni čin u sauni teretane, što je dovelo do gole tuče.

Izvor: Youtube printscreen / Inside Edition/instagram/printscreen/getjamesmichael

Holivudski filmski producent iznio je šokantne tvrdnje da je Šon Didi Kombs pokušao da ga seksualno napadne u teretani, što je dovelo do nasilne, gole tuče.

Glumac i filmski producent Džejms Kamings (57) izjavio je da se incident dogodio 2002. godine, kada su on i muzički mogul (55) bili sami u parnoj sobi teretane LA Fitness u Los Anđelesu. Na kraju se, kako kaže, odbranio od reperovih agresivnih seksualnih nasrtaja, ali ga je uznemirujući susret ostavio potresenim i poniženim, ispričao je u ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail.

Šokantna priča dolazi usred Didi-jevog suđenja u Njujorku zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i reketiranja, koje je sada ušlo u šestu nedjelju. Kombs je negirao sve optužbe.

Kamings, prijatelj glumaca Marka i Donija Valberga, koji su glumili u njegovom krimi trileru "Southie" iz 1999. godine, rekao je da je poznavao Didijevog mentora, pokojnog muzičkog producenta Andrea Harela, i da mu je ranije bio predstavljen pod pravim imenom Šon.

Prisjećajući se incidenta u teretani, opisao je kako se sve odigralo veoma brzo čim je ušao u prostoriju.

"Ulazim u saunu i on me pogleda", govori Kamings, "pogledam i ja njega ali ni o čemu ne razmišljam, jer sam ga video već par puta. Iznenada, on ustaje i proteže se kao da dodiruje plafon. Naginje se ka meni i sljedeće što znam njegovi prsti su na mojoj nozi".

"Ima te debele, čudne prste kao gumene bombone, duge palčeve i bijele nokte. Zgrabio sam ga i rekao 'hej čovječe, prekini!' Odjednom je jurnuo na mene i pokušao da me obori. Bilo je je**no čudno," objašnjava, a zatim stvari u sauni postale još čudnije:

"Na meni je i pokušava da me oralno zadovolji iako se borim s njim, pokušavam da ga skinem sa sebe. Udaram ga u lice i bacam ga sa sebe i vičem: 'Šta nije u redu sa tobom?!"

Ali Didi se tu ne zaustavlja: "Ponovo kreće ka meni i ja ga zgrabim za vrat, i udarim ga nekoliko puta. Izvučem ga iz saune i trčim do recepcije vrišteći: 'taj čovjek je pokušao da mi p*** k****". Svi me prate do saune, a tamo, poput pepeljuge, sve što je ostalu su njegove patike".

Kamings navodi da mu je osoblje reklo da Didi nije član teretane, već da redovno plaća gotovinom kako bi boravio u parnoj sobi. "Rekli su mi da on ne trenira, da plaća gotovinom i da dolazi i odlazi kako hoće", rekao je holivudski producent.

Izvor: Youtube printscreen / WatchMojo.com

Ponovni susret nakon incidenta

Kamings je rekao da je Didija sljedeći put video tek 14 godina kasnije, u stejkhausu Boa u Los Anđelesu.

"Vidim nekoga kako mi prilazi. Nosi smoking. To je P. Didi", rekao je.

"Pogledamo se pravo u oči, i čim me je prepoznao, naglo je skrenuo ulijevo i presekao restoran da me izbjegne. Znao je ko sam".

Iako Kamings kaže da je ponosan što se odbranio od navodnog napadača, napad ga je ostavio "poniženim".

"Kada danas pogledam sve zle stvari koje je učinio drugim ljudima - pokušao je i meni to da uradi, ali sam ga prebio kao kujicu kakva jeste", rekao je, prenosi Daily Mail.

(MONDO)