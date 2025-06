Paf Dedi u hotelu prebio slavnu pjevačicu: Sada otkriveno kome je platio da se ukloni snimak i zataška sve

Video je prošle godine ipak objavljen javno, a prvi je do njega došao CNN. Kombs se našao na meti žestokih kritika nakon čega se javno izvinio svojoj bivšoj

Član obezbjeđenja hotela "Intercontinental" u Los Anđelesu svjedočio je u četvrtak protiv Šona Didija Kombsa kada je izjavio da mu je reper platio 100.000 dolara da bi uklonio video koji je sada ključni dokaz u njegovom slučaju. Video su snimile nadzorne kamere 2016. godine, a na istom je prikazan Didi koji fizički napada svoju bivšu djevojku Kesi Venturu.

Isti video prikazan je tokom svjedočenja triju različitih svedoka, uključujući i Kesi koja je rekla da je tada pokušala da pobjegne s reperovog "freak offa", događaja na kojima je on navodno seksualno zlostavljao, drogirao i bez dopuštenja snimao svoje žrtve.

"Kada sam odlučila da odem, zgrabila sam što sam mogla i izašla sam. Šon me pratio u hodniku, a prije nego što sam ušla u lift zgrabio me je, bacio na pod, udarao me nogama i pokušao da me odvuče nazad u sobu", rekla je ona.

Didijevi advokati rekli su da reper preuzima punu odgovornost za porodično nasilje prikazano na snimku, ali tvrde da nije kriv za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, reketirenje i kriminalna dela vezana za prostituciju, zbog čega je završio u zatvoru.

Edi Garsija, član obezbjeđenja koji je u to vreme radio u hotelu, ispričao je da je Kombs napravio sve da bi osigurao da snimak nikada ne izađe u javnost, prenosi ABC News. Zbog toga je platio veliku svotu novca da bi dobio ono za što je smatrao da je jedina kopija tog snimka.

"Bio je zabrinut da će se video proširiti i uništiti mu karijeru", ispričao je Garsija i rekao da mu je Kombs obećao da će se "pobrinuti za njega", dao mu je novac u gotovini, a kasnije ga nazvao "svojim anđelom".

Garsija je pred sudom rekao da je čuo za napad kratko nakon što je došao u svoju smjenu, 5. maja 2016. godine. Poroti je rekao da je tada shvatio da policija nije bila kontaktirana jer Ventura nije zatražila ni medicinsku ni policijsku pomoć. Nakon sat vremena u smeni Garsija je primio poziv Didijeve asistentkinje Kristine Koram koja mu je tražila kopiju snimka s nadzornih kamera. Garsija joj je rekao da za to mora da kontaktira upravu hotela ili dobije sudski nalog za pregledavanje snimka. Uprkos tome, advokatica se navodno pojavila u predvorju hotela sat vremena kasnije da bi pogledala snimak.

"Pitala je za video i postoji li način na koji ga može da ga pogleda. Htela je da zna sa čime se suočavaju", ispričao je Garsija koji joj se izvinio i rekao da ne može da joj pokaže, ali i da joj je poručio da je na snimku prikazano "nešto loše". Nedugo zatim ga je advokatica još jednom nazvala, a potom se javio i "nervozni" Didi koji je pokušao da objasni šta se dogodilo.

"Pitao me je da li znam ko je on. Rekao sam mu da znam. Zvučao je vrlo nervozno. Pričao je jako brzo. Rekao je da je previše popio i da ja znam kako je sa ženama kada jedna stvar dovede do druge. Istakao je da zvučim kao dobar tip, da zvučim kao da želim da pomognem, da mu nešto poput ovog može uništiti karijeru. Bio je zabrinut da će se video proširiti i uništiti mu karijeru", ispričao je i dodao mu je potom ponudio 100.000 dolara, što je Garsija i prihvatio. Zbog toga je, kako tvrdi, Kombs bio vrlo uzbuđen.

"Htio je video što je brže moguće", dodao je Garsija i dodao da je nakon razgovora s reperom dobio je adresu udaljenu 20 minuta od hotela, gdje je kasnije odneo USB na kojem se nalazila, kako je rekao, jedina kopija videa. Nakon što je uverio Didija da je to jedina kopija snimka, on je navodno nazvao Kesi koja je, kao i on, htjela da video nestane.

"Kada mi je dodao mobilni, rekao sam: Ćao, ona je rekla: "Ćao" i dodala da uskoro izlazi njen film i da nije dobro vrijeme da taj snimak izađe u javnost", ispričao je Garsija i dodao da je potpisao i ugovor o poverljivosti, kao i pristao na potvrdu da postoji samo jedna kopija snimka. Nakon što je dobio svoj novac, Kombs i njegov telohranitelj su ga otpratili do automobila.

"Pitao me je kako ću potrošiti novac, a ja sam rekao da ne znam. Rekao mi je da ne kupujem velike stvari", prisjetio se i dodao da mu je nekoliko nedjelja kasnije Didi čestitao Uskrs i pitao ga da li ga je neko pitao za video. Rekao mu je da ništa nije čuo.

Video je prošle godine ipak objavljen javno, a prvi je do njega došao CNN. Kombs se našao na meti žestokih kritika nakon čega se javno izvinio svojoj bivšoj. Rekao je da mu je iskreno žao zbog svojih postupaka pa istakao da je potražio "stručnu pomoć" nakon incidenta.

Nakon Garsijinog svedočenja tužitelji su nazvali Kombsovog dugogodišnjeg zaposlenog Dereka Fergusona da bi detaljno istražili finansijsku strukturu njegovog poslovanja. Tužitelji su tvrdili da su Kombsove kompanije služile i kao kriminalni poduhvat koji mu je omogućio da čini zločine s malo posljedica. Ferguson je porotu proveo kroz reperove bankovne račune, finansijske aranžmane, način na koji su kompanije upravljale gotovinom i kako su zaposleni dobijali naknadu za troškove naplaćene njihovim korporativnim karticama.

Nekoliko Kombsovih asistenata svjedočilo je da su imali zadatak kupovine zaliha za "freak offse", uključujući dječije ulje, lubrikante, drogu i alkohol. Porotnici su takođe vidjeli dokumente koji su prikazivali bankovne transakcije iz 2011. godine, kao i onu koju je napravila Kesina majka Redžina koja je ranije na sudu rekla da je Kombs od nje tražio novac koji je potrošio na Kesi, a sve zato što je bio ljut na nju zbog veze s Kidom Kudijem. Redžina je rekla i da je odlučila da mu pošalje novac jer se plašila za sigurnost svoje kćerke. Ferguson je rekao da ne zna koji je bio razlog transakcije od 20.000 dolara koju je napravila Redžina.

Derek je takođe rekao da nikada nije vidio da neko pomaže Didiju da počini zločine i nasilna djela.

Suđenje ozloglašenom reperu nastavlja se danas, a očekuje se da će protiv njega svjedočiti još tri svjedoka. Prvi od njih je Frenk Piaca, stručnjak za video snimke, a sledi ga Brajana Bongolan koja tvrdi da joj je Didi pretio ubistvom. Bongolan navodi da ju je reper obesio preko ograde na balkonu, što je muzički mogul negirao.

Očekuje se da će svjedočiti i žena koja se identifikuje kao "Džejn", a njeno svjedočenje bi moglo da traje i do pet dana, navode tužitelji. Ona će biti treća i posljednja navodna žrtva koja će svjedočiti protiv Kombsa.