Radio kao profesor u Laktašima: Bijeljinski sud odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenom pedofilu iz Banjaluke

Osnovni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom pedofilu iz Banjaluke čiji su inicijali S.M, saopšteno je iz bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

On je osumnjičen za krivično djelo iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece za pornografijom.

Sud je utvrdio da je dokazano postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivična djela na način što je komunicirao sa profilom koji ga je uporno obavještavao da ima 14 godina i da ide u školu.

Iz Suda navode da je osumnjičeni uporno slao fotografije seksualnog i pornografskog sadržaja, kao i svog polnog organa, tražeći da i njemu taj profil šalje takve fotografije i dogovarajući kontakt na koji je došao u Bijeljinu 3. decembra, kada je uhapšen.

Iz ovog proizilazi da je osumnjičeni djetetu mlađim od 15 godina, koristeći kompjutersku mrežu dogovarao sastanak radi vršenja obljube ili s njom izjednačene polne radnje, te se pojavio na dogovorenom mjestu.

On je posjedovao i prikazivao dječiju pornografiju i djetetu mlađem od 15 godina učinio dostupnim slike i audio-vizuelni materijal i druge predmetne pornografske sadržine, a navedenom profilu slao je i snimke iz kojih je vidljivo da postoji seksualni odnos u kojem učestvuje mlađe, vjerovatno maloljetno lice, navodeći da je to snimak seksualnog odnosa profesora i učenice iz srednje škole.

Iz suda ističu da se radi o fiktivnom profilu na društvenoj mreži iza kojeg stoje policijski službenici.

Kao posebni pritvorski razlozi navedena je bojazan da će osumnjičeni uništiti, sakriti, ili izmjeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak jer se radi o licu koje je inženjer elektrotehnike i raspolaže znanjima iz oblasti računarstva i informatike.

Naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo za koji se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža, jer je pokazao izuzetnu zainteresovanost i upornost u komunikaciji sa maloljetničkim profilom iako je više puta upozoravan da se radi o licu od 14 godina.

U saopštenju iz Tužilaštva se napominje da je osumnjičeni bio uporan u slanju pornografskih sadržaja i iskazivao želju da se sastane sa malonjetnim licem u Bijeljini, koja je udaljena više stotina kilometara gdje je došao radi vršenja obljube ili sa njom izjednačene polne radnje sa maloljetnim djetetom ispod 15 godina.

Banjalučanin čiji su inicijali M.S. uhapšen je 3. decembra na području Bijeljine u nastavku operativne akcije "Karika", a narednog dana predat je u nadležnost bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva.

Iz Srednjoškolskog centra Laktaši, gdje je osumnjičeni radio kao profesor, dan nakon hapšenja raskinut je ugovor o radu.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da u potpunosti podržava Ministarstvo unutrašnjih poslova i Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini u sprovođenju svih zakonom propisanih mjera i radnji s ciljem potpunog rasvjetljavanja ovog slučaja i utvrđivanja odgovornosti.