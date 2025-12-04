Seksualno nasilje je sve češće: Veliki problem su otkrivanje i zaštita žrtava, posebno djece

Seksualno nasilje je sve češće, a veliki problem predstavljaju otkrivanje i zaštita žrtava, rečeno je na informativnoj sesiji u Kozarskoj Dubici, koja je okupila predstavnike institucija gradova i opština prijedorske regije.

Ekspert iz oblasti vladavine prava Nermin Kadribašić rekao je da u javnosti mora postojati svijest o tamnoj strani tog oblika kriminaliteta, te o rasprostranjenosti seksualnog nasilja koje društvo ne prepoznaje.

Kadribašić je rekao da stručna lica najprije moraju prepoznati da se dešava seksualno nasilje, a posebno ukoliko su žrtve djeca.

"Razgovaramo i o tome kako da adekvatno zaštitimo žrtvu od sekundarne traumatizacije, ali i da prepoznamo ko je izvršilac takvog čina, odnosno krivičnog djela i da to adekvatno sankcionišemo", rekao je Kadribašić novinarima.

Psiholog u Centru za socijalni rad u Kozarskoj Dubici Sanja Topić rekla je da se seksualno nasilje sve češće dešava i da je važno da subjekti zaštite čuju oblike, specifičnosti i postupanja u takvim situacijama.

"U bilo kojem obliku nasilja, a pogotovo ovom specifičnom, moramo pristupiti oprezno i biti senzibilni kao stručnjaci jer su posljedice psihičke, fizičke i mentalne za pojedince, porodicu i društvo", rekla je Topićeva.

Pravni savjetnik u Udruženju "Udružene žene" Magdalena Trišić rekla je da je ova sesija dio projekta "Osnaži me" Ujedinjenih nacija i da je fokusirana na žene iz ruralnih zajednica i marginalizovanih grupa.

"Ovo je jedna u nizu obuka. Okupili smo predstavnike institucija i lokalnih zajednica iz Prijedora, Kozarske Dubice, Kostajnice, Novog Grada i Oštre Luke, jer su ključne u pružanju podrške žrtvama seksualnog nasilja", rekla je Trišićeva.

Organizatori sesije su Fondacija "Udružene žene" i Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva, u partnerstvu sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH i Sigurnom mrežom.