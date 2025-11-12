Hapšenje u Podgorici: Ginekolog osumnjičen da je napastvovao pacijentkinju nakon pregleda

Podgorička policija uhapsila je ginekologa P.J. nakon što ga je pacijentkinja prijavila da ju je neprikladno dodirivao nakon pregleda u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Ginekolog iz Podgorice uhapšen je nakon što ga je jedna pacijentkinja prijavila da ju je neprikladno dodirivao nakon pregleda. Kako je saopšteno iz policije, uhapšeni ginekolog je osumnjičen za nedozvoljene polne radnje.

"Policijski službenici postupili su po prijavi jedne ženske osobe da ju je doktor P. J. neprikladno dodirivao nakon što je nad njom završio ginekološki pregled u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Podgorici", navode iz policije.

Kako se dodaje, sa događajem su službenici podgoričke policije upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon čega je dalje postupanje po predmetnom događaju nastavio dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Od P.J. su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupljena obavještenja na zapisnik, dok je oštećena upućena na odgovarajuće ljekarske preglede", dodaju u policiji.

"Sa cjelokupnim spisima predmeta upoznat je postupajući tužilac koji se izjasnio da se u radnjama P.J. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljene polne radnje i on je po njegovom nalogu lišen slobode. Uz krivičnu prijavu će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost", navodi se u saopštenju.

(Mondo.rs)