logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Podgorici: Ginekolog osumnjičen da je napastvovao pacijentkinju nakon pregleda

Hapšenje u Podgorici: Ginekolog osumnjičen da je napastvovao pacijentkinju nakon pregleda

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Podgorička policija uhapsila je ginekologa P.J. nakon što ga je pacijentkinja prijavila da ju je neprikladno dodirivao nakon pregleda u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Ginekolog osumnjičen da je napastvovao pacijentkinju nakon pregleda Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Ginekolog iz Podgorice uhapšen je nakon što ga je jedna pacijentkinja prijavila da ju je neprikladno dodirivao nakon pregleda. Kako je saopšteno iz policije, uhapšeni ginekolog je osumnjičen za nedozvoljene polne radnje.

"Policijski službenici postupili su po prijavi jedne ženske osobe da ju je doktor P. J. neprikladno dodirivao nakon što je nad njom završio ginekološki pregled u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Podgorici", navode iz policije.

Kako se dodaje, sa događajem su službenici podgoričke policije upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon čega je dalje postupanje po predmetnom događaju nastavio dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Od P.J. su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupljena obavještenja na zapisnik, dok je oštećena upućena na odgovarajuće ljekarske preglede", dodaju u policiji.

"Sa cjelokupnim spisima predmeta upoznat je postupajući tužilac koji se izjasnio da se u radnjama P.J. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljene polne radnje i on je po njegovom nalogu lišen slobode. Uz krivičnu prijavu će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost", navodi se u saopštenju.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Podgorica hapšenje seksualno zlostavljanje seksualno uznemiravanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ