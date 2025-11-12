Uhapšen pedofil iz Zenice: Dopisivao se s maloljetnicom od 13 godina

Predator iz Zenice Amel Alihodžić uhapšen je u akciji koja je bila produkt saradnje MUP-a ZDK i MUP-a Kantona Sarajevo.

Izvor: Shutterstock

"Lice uhapšeno zbog sumnje da je počinilo krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje polnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta sa pornografijom, predat je jutros u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo", saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Nakon što ga ispita postupajući tužilac, biće odlučeno o daljim mjerama.

Navedeno lice sumnjiči se da je ova krivična djela počinio na štetu djevojčice od 13 godina.

Avaz je javio da je u saradnji MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i MUP-a Kantona Sarajevo uhapšen pedofil iz Zenice Amel Alihodžić.

Alihodžić je pokušao namamiti djevojčicu iz Sarajeva od 14 godina, a sreća za nju je bila da je prijavila svome ocu da je dobila poruke s nepoznatog broja na Viber, pa je dalju komunikaciju s njim vodio on, tako da maloljetnica, srećom, nije morala da čita neprimjerene poruke.

Amel Alihodžić je od početka bio upoznat da se dopisuje s djevojčicom od 14 godina, no to ga nije spriječilo da nastavi slati neprimjerene poruke i ugovara sastanak.

