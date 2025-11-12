logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen pedofil iz Zenice: Dopisivao se s maloljetnicom od 13 godina

Uhapšen pedofil iz Zenice: Dopisivao se s maloljetnicom od 13 godina

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Predator iz Zenice Amel Alihodžić uhapšen je u akciji koja je bila produkt saradnje MUP-a ZDK i MUP-a Kantona Sarajevo.

hapšenje Izvor: Shutterstock

"Lice uhapšeno zbog sumnje da je počinilo krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje polnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta sa pornografijom, predat je jutros u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo", saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Nakon što ga ispita postupajući tužilac, biće odlučeno o daljim mjerama.

Navedeno lice sumnjiči se da je ova krivična djela počinio na štetu djevojčice od 13 godina.

Avaz je javio da je u saradnji MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i MUP-a Kantona Sarajevo uhapšen pedofil iz Zenice Amel Alihodžić. 

Alihodžić je pokušao namamiti djevojčicu iz Sarajeva od 14 godina, a sreća za nju je bila da je prijavila svome ocu da je dobila poruke s nepoznatog broja na Viber, pa je dalju komunikaciju s njim vodio on, tako da maloljetnica, srećom, nije morala da čita neprimjerene poruke.

Amel Alihodžić je od početka bio upoznat da se dopisuje s djevojčicom od 14 godina, no to ga nije spriječilo da nastavi slati neprimjerene poruke i ugovara sastanak.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pedofil hapšenje Zenica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ