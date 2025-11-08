logo
Bivši saigrač Lebrona Džejmsa ponovo uhapšen: NBA zvijezdu prolaznik pronašao bez svijesti

Bivši saigrač Lebrona Džejmsa ponovo uhapšen: NBA zvijezdu prolaznik pronašao bez svijesti

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Delonte Vest ponovo je uhapšen

Delonte Vest ponovo uhapšen Izvor: Screenshot/Twitter/@Gobert_muse

Bivši NBA košarkaš Delonte Vest ponovo je uhapšen. Vijest se našao u zatvoru u Viržniji, ovog puta zbog prijave da je pronađen muškarac bez svijesti i disanja. Brzom intervencijom policija, kao i ljekarska pomoć su stigli na lice mjesta, zatekli muškarca koji diše i ponudili mu da ga odvedu u bolnicu, ali je Vest odbio, prenosi "TMZ".

"Bio je toliko pijan da je uhapšen radi sopstvene bezbjednosti", navela je policija. Kasnije je Vest pušten uz kauciju, ali nije poznato hoće li snositi neke dodatne posljedice. Inače, ovo hapšenje dogodilo se godinu dana nakon što ga je ista policija uhapsila zbog neovlašćenog ulaska, kada se vratio na lokaciju koja mu je bila zabranjena 1. novembra 2024.

Prethodno je Vest bio zatvoren i u junu 2024, kada je bio optužen za kršenje uslova puštanja na slobodu. Nekada igrač Bostona, Sijetla, Dalasa i Klivlenda sada izgleda poprilično drugačije u odnosu na igračke dane. Period kada je bio starter u Klivlendu, zamijenio je potpuno suprotnim životom, pa je po penzionisanju nekoliko puta bivao hapšen.

Ko je Delonte Vest?

Bez obzira na veliku sumu novca koju je tokom karijere primio, sada živi na ulici. Javno je pričao o svojim ogromnim problemima sa mentalnim zdravljem, a otkrio je da je imao teško djetinjstvo. Nekadašnju saigrač Lebrona Džejmsa odrastao je u raznim ustanovama, bio je zlostavljan i samopovređivao se, a dijagnostikovan mu je bipolarni poremećaj, kao i depresija.

U jednom periodu svog života bio je snimljen i kako prosi na ulicama Dalasa, tada mu je pomogao Mark Kjuban. Vlasnik Dalasa je odlučio da mu plati liječenje, ali je Vest vrlo brzo poklekao nakon oporavka.

"Znate da sam imao problema sa mentalnim zdravljem, ali sada imam problema i sa ranom fazom multiple skleroze. Samo mi se gube misli. Ponekad zaboravim da sam uopšte igrao košarku", ispričao je prije nekoliko godina Delonte Vest.

Tagovi

Delonte Vest NBA liga hapšenje

