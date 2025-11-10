logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud prihvatio žalbu: Sarajevski policajac osumnjičen za seksualno iskorištavanje izlazi iz pritvora

Sud prihvatio žalbu: Sarajevski policajac osumnjičen za seksualno iskorištavanje izlazi iz pritvora

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Sarajevski policajac Amar Turčalo koji je osumnjičen za seksualno iskorištavanje maloljetnice danas izlazi iz pritvora.

Sarajevski policajac osumnjičen za seksualno iskorištavanje izlazi iz pritvora Izvor: Shutterstock

Opštinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se djelimično usvaja žalba branioca osumnjičenog policajaca na rješenje o određivanju pritvor, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Uumjesto mjere pritvora, Turčalu se izriču mjere zabrane napuštanja prebivališta, te zabrana sastajanja sa određenim osobama, telefonski kontakt ili kontaktiranje na bilo kakav drugi posredan ili neposredan način sa oštećenom maljoljetnicom.

Ovu mjeru kontrolisaće Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno nadležna policijska stanica.

Turčalo je negirao da je imao seksualni odnos sa maloljetnicom.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo ranije je rečeno da je riječ o maloljetnici koja ima više od 15 godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

seksualno uznemiravanje Sarajevo maloljetnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ