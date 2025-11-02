logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi detalji hapšenja policajaca u KS: U toku saslušavanje svjedoka, Tužilaštvo preuzelo istragu

Novi detalji hapšenja policajaca u KS: U toku saslušavanje svjedoka, Tužilaštvo preuzelo istragu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se povodom hapšenja dvojice policijskih službenika MUP-a KS, navodeći da se oni trenutno nalaze na kriminalističkoj obradi.

Policajci osumnjičeni za seksualno uznemiravanje i zloupotrebu djeteta na kriminalističkoj obradi Izvor: Shutterstock

Portparolka Tužilaštva KS, Azra Bavčić, saopštila je da je u toku i saslušavanje svjedoka.

"Postupajuća tužiteljka rukovodi istražnim radnjama u MUP-u KS. Saslušavaju se svjedoci i preduzimaju hitne radnje dokazivanja", navela je Bavčić, prenose sarajevski mediji.

Odvojeni slučajevi seksualnih delikata

Uhapšena dvojica policajaca u Sarajevu terete se za odvojena krivična djela. Jedan policajac tereti se za krivično djelo Polno uznemiravanje, dok se drugi uhapšeni tereti za krivično djelo Polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Riječ je o odvojenim slučajevima, pri čemu su predmetni policijski službenici lišeni slobode odmah po saznanju za iste, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo seksualno uznemiravanje zloupotreba djece policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ