Novi detalji hapšenja policajaca u KS: U toku saslušavanje svjedoka, Tužilaštvo preuzelo istragu

Tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se povodom hapšenja dvojice policijskih službenika MUP-a KS, navodeći da se oni trenutno nalaze na kriminalističkoj obradi.

Izvor: Shutterstock

Portparolka Tužilaštva KS, Azra Bavčić, saopštila je da je u toku i saslušavanje svjedoka.

"Postupajuća tužiteljka rukovodi istražnim radnjama u MUP-u KS. Saslušavaju se svjedoci i preduzimaju hitne radnje dokazivanja", navela je Bavčić, prenose sarajevski mediji.

Odvojeni slučajevi seksualnih delikata

Uhapšena dvojica policajaca u Sarajevu terete se za odvojena krivična djela. Jedan policajac tereti se za krivično djelo Polno uznemiravanje, dok se drugi uhapšeni tereti za krivično djelo Polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Riječ je o odvojenim slučajevima, pri čemu su predmetni policijski službenici lišeni slobode odmah po saznanju za iste, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.