Određen pritvor osumnjičenima za podvođenje maloljetnica u Tuzli

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor osmorici muškaraca, od kojih su četvorica policajci, zbog sumnje da su dvije maloljetne djevojčice od 16 godina iskorištavali za prostituciju, ali i sami koristili njihove usluge.

Izvor: Facebook

Pritvor je određen policijskim službenicima Besimu Kopiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću i Dževadu Požegiću, te osumnjičenima Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću, saopšteno je večeras iz ovog suda.

Oni su osumnjičeni za krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije od aprila prošle do kraja jula ove godine.

Na osnovu dokaza prikupljenih tokom istrage koju vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su svi osumnjičeni počinili krivična djela za koja se protiv njih vodi istraga.

Pritvor osumnjičenima određen je jer postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja krivičnog djela.

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 24 časa od prijema rješenja.

Osmorica osumnjičenih, od kojih su četvorica pripadnici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kanton, uhapšeni su u srijedu, 29. oktobra, nakon višemjesečne istrage nakon što je policija izvršila pretres na sedam lokacija na području Živinica, Banovića i Kalesije.

Oni su osumnjičeni da su iskorištavali djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i u prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja, odakle su više puta bježale, a vraćali su ih policijski službenici i Centar za socijalni rad.