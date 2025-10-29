logo
Bivši državni poslanik i profesor uhapšen u akciji protiv lanca prostitucije maloljetnica 1

Bivši državni poslanik i profesor uhapšen u akciji protiv lanca prostitucije maloljetnica

Autor Nikolina Damjanić Izvor Klix
1

Bivši državni poslanik i univerzitetski profesor iz Živinica, Zijad Jagodić, jedan je od sedam uhapšenih u jutrošnjoj policijskoj akciji koja je izvedena na području Tuzlanskog kantona.

zijad jagodić, bivši BiH parlamentarac Izvor: Facebook

Akcija je razbila lanac osoba koje se sumnjiče da su navodile maloljetne osobe na prostituciju.

Kako je ranije objavio Klix, među uhapšenima su i četiri policijska službenika, koji se, zajedno sa ostalima, terete za krivično djelo trgovine ljudima. Prema navodima istrage, konkretno im se na teret stavlja podvođenje osoba na prostituciju, uglavnom maloljetnica.

Detalji hapšenja

U akciji su uhapšeni, pored Zijada Jagodića, inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Klopić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice Miralem Halilović, te policijski službenici iz Živinica Jasmin Modrić i Dževad Požegić.

Jagodić je ranije bio dugogodišnji član SDA, a potom učestvovao u formiranju PDA. Trenutno radi kao profesor na Evropskom univerzitetu u Brčkom.

Štićenice doma u Tuzli kao žrtve

Među maloljetnicama za koje se sumnja da su bile uključene u lanac prostitucije nalaze se i štićenice Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, štićenice su se navodno iskradale iz prostorija doma, dok su za obavljanje ilegalne djelatnosti predstavljane kao konobarice.

Jedna od lokacija na kojoj su se vršile ilegalne radnje bio je privatni pansion na području Živinica.

Tagovi

Tuzla prostitucija Tuzlanski kanton policija akcija

Nije Ruža

Glasam za šerijetsku kaznu za silovatelje i makroe!

