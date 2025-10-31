logo
Traže ostavke odgovornih: Tuzlaci najavili protestnu šetnju zbog iskorištavanja maloljetnica u svrhu prostitucije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Tuzli će u nedjelju, 2. novembra, biti održana protestna šetnja povodom seksualnog iskorištavanja dvije maloljetnice iz tuzlanskog Doma za djecu bez roditeljskog staranja.

Grad Tuzla Izvor: Shutterstock

"Cilj je traženje ostavki odgovornih lica", istakli su organizatori, neformalna grupa građana.

Početak protesta zakazan je za 11.55 časova, ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja, a kolona će proći pored Kantonalnog tužilaštva na putu do sjedišta MUP-a Tuzlanskog kantona.

Osam lica uhapšeno je pod sumnjom na seksualno iskorištavanje dvije maloljetnice, a među njima su i četiri policijska službenika kantonalne Uprave policije.

Žrtve su bile petnaestogodišnje djevojčice bez roditeljske brige koje su, prema navodima Tužilaštva, bile vrbovane i seksualno iskorištavane. 

(Srna)

Tagovi

Tuzla protest

