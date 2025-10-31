Traže ostavke odgovornih: Tuzlaci najavili protestnu šetnju zbog iskorištavanja maloljetnica u svrhu prostitucije

U Tuzli će u nedjelju, 2. novembra, biti održana protestna šetnja povodom seksualnog iskorištavanja dvije maloljetnice iz tuzlanskog Doma za djecu bez roditeljskog staranja.

"Cilj je traženje ostavki odgovornih lica", istakli su organizatori, neformalna grupa građana.

Početak protesta zakazan je za 11.55 časova, ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja, a kolona će proći pored Kantonalnog tužilaštva na putu do sjedišta MUP-a Tuzlanskog kantona.

Osam lica uhapšeno je pod sumnjom na seksualno iskorištavanje dvije maloljetnice, a među njima su i četiri policijska službenika kantonalne Uprave policije.

Žrtve su bile petnaestogodišnje djevojčice bez roditeljske brige koje su, prema navodima Tužilaštva, bile vrbovane i seksualno iskorištavane.

(Srna)