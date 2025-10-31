Tužilaštvo Tuzla traži pritvor za osam osoba zbog iskorištavanja maloljetnica u svrhu prostitucije

Kantonalnom sudu u Tuzli predloženo je određivanje pritvora za osam osoba osumnjičenih da su iskorištavali dvije djevojčice u svrhu prostitucije, među kojima su i četiri službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva.

Izvor: A.K/Klix

Mjera pritvora predložena je za policijske službenike Besima Kopića /51/, Miralema Halilovića /46/, Jasmina Modrića /30/ i DŽevada Požegića /55/, te za Šemsudina Kadrića /39/, Zijada Jagodića/61/, Sulejmana Šehića /67/ i Nedima Avdića /41/.

Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić su osumnjičeni da su od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu prostitucije i drugih oblika seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali.

Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama, uzimao je prvoosumnjičeni Besim Kopić.

Jagodić, Požegić i Avdić su osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su bili svjesni da se radi o djevojčicama koje su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove seksualne usluge i plaćali im za to.

Radi se o dvije djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bježale, te su ih vraćali policijski službenici i Centar za socijalni rad.

Osumnjičeni su iskorištavali njihov bijeg iz ustanova i njihovo stanje bespomoćnosti kako bi ih vrbovali i navodili na prostituciju i koristili njihove seksualne usluge.

Kantonalno tužilaštvo je u saradnji sa pripadnicima Sektora kriminalističke policije, Odsjek za borbu protiv organiziranog i kompjuterskog kriminala MUP-a Tuzlanskog kantona provodilo višemjesečne istražne radnje i radilo na dokumentovanju ovih krivičnih djela.

Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju.

U Kantonalnom sudu Tuzla je trenutno u toku ročište po prijedlogu Tužilaštva za određivanje pritvora osumnjičenim.