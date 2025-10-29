Dvije tragedije u jednom danu: Nakon muškarca u Tuzli, i žena stradala u liftu u Gračanici

Danas su u BiH zabilježene dvije nesreće u liftovima u kojima su život izgubile dvije osobe.

Izvor: Shutterstock

Prvo je jutros oko 8:45 u Tuzli, u robnoj kući „Tuzlanka“, muškarac nastradao kada ga je prignječio lift prilikom pretovara pošiljki. Na lice mjesta izašli su policija i Služba hitne medicinske pomoći, a uviđaj je u toku.

Nekoliko sati kasnije, oko 10 časova, u Gračanici je u liftu pronađeno beživotno tijelo žene. Policijska stanica Gračanica odmah je reagovala, a na mjesto nesreće izašli su i vatrogasci te hitna pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Avaz, ženu je navodno prignječio lift, a njen otac je slučaj prijavio jer mu se kćerka nije javljala od juče od 16:00 časova. Mjesto nesreće je obilježeno žutom trakom, dok uviđaj još uvijek traje.

Ove nesreće dodatno su uznemirile građane, jer se radi o rijetkim, ali tragičnim incidentima koji se događaju u javnim objektima i stambenim zgradama.

Policija i nadležne službe nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti oba slučaja.