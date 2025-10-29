logo
Muškarac nastradao u tržnom centru u Tuzli nakon što ga je prignječio lift

Autor Nikolina Damjanić Izvor Avaz
Jedan muškarac je jutros, 29. oktobra, nastradao u Tuzli kada ga je u robnoj kući "Tuzlanka" prignječio teretni lift, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva TK. Tragedija se dogodila oko 8:45 časova.

shutterstock_2484405889.jpg Izvor: Shutterstock

Kako je navedeno, u pitanju je lift-platforma za prevoz tereta. Na licu mjesta odmah su intervenisali pripadnici Hitne pomoći i policije.

"U toku je uviđaj koji obavlja dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima OKP PU Tuzla, kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Više informacija biće saopšteno nakon završetka uviđaja i istražnih radnji", naveli su iz tužilaštva.

Nezvanično, mediji prenose da su nesretnog muškarca navodno prignječila vrata lifta.

